La perra que dejó un jubilado en un refugio de Monte Grande necesita un hogar que la adopte

A pesar de la viralización de su historia, no apareció el tutor de Zoe.

Un emotivo video publicaron los voluntarios del Refugio El Campito de Monte Grande tras desistir en la búsqueda del jubilado que dejó a la perra Zoe por no poder mantenerla.

Ante la dramática carta, la gente del refugio decidió emprender una ardua búsqueda para dar con este señor, un jubilado con la mínima, para darle una solución y que pueda seguir el contacto con Zoe a través de visitas para que ella no sufra el abandono.

Van por el reencuentro. Lanzaron una campaña para encontrar al jubilado que dejó a su perra en un refugio

Pero en las últimas horas subieron un video de Zoe jugando con la pelotita en el refugio y escribieron en el posteo: "Lamentablemente la búsqueda del señor que tuvo que despedirse de Zoe no dio resultado".

"Es muy frustrante porque tenemos un montón de alternativas para que no se separen o para que siga el contacto, pero lamentablemente no estamos teniendo suerte ", dijo el responsable del refugio de Monte Grande ante el silencio del jubilado que dejó a la perra atada en la puerta del refugio, con comida y con una carta pegada al alimento contando la historia que ya conocen todos.

Así pidieron ayuda para que una familia pueda adoptar a la perra de 11 años que quedó sin su humano que la crió desde cachorra.

Una historia que intentaron que tenga un final feliz en Monte Grande

Según contaron, Zoe es una perrita que a pesar de su edad es muy juguetona, pero guarda una tristeza profunda desde que está en el Refugio El Campito ubicado en Monte Grande. "Ella no está bien pese a todos los esfuerzos que hacemos para mantenerla alegre", compartieron.

Por eso, ante esta situación decidieron lanzar definitivamente la adopción responsable o un hogar de tránsito para ella y de esta forma que vuelva a tener una casa que le brinde los cuidados y el amor que necesita.

Lo que llamó la atención de los usuarios, según los comentarios que dejaron junto a este último posteo es que como no pudo aparecer el tutor ya que la historia se viralizó y hasta salió en varios medios de comunicación.

La indignación de algunos de los seguidores

Una de las seguidoras escribió: "Gente el silencio es de varios. El señor tenía vecinos, amigos, parientes. Cuántos son los que han decidido callar. Porque inclusive podrían contar algo solicitando ser anónimos.Es extraña tanta complicidad..."

Otro de los seguidores posteó con convicción: "Dudé de la historia, no quiero pensar mal, pero esta actitud de tanto silencio. Soy de Córdoba Capital, imagínate no solo por seguir la página me enteré de ella, mi hermana me dice una tarde viste la perrita que dejaron pobrecita y ella me dice yo no sé qué haría si un día con su perra...Ella tiene dos, 72 jubilada, son su vida, así que a lo que voy es que fue noticia Argentina, nadie va decir nada, raro todo".

Pasaron los días y nadie se comunicó con el refugio por lo que enseguida aparecieron los candidatos así que van a evaluar con quién se va Zoe.

La campaña ya está activa para quienes quieran adoptar a Zoe. Sólo hay que enviar un mensaje al mail: [email protected]

Mirá el último video de Zoe: