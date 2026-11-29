Explosión e incendio en en San Francisco Solano.

Un depósito de garrafas explotó y se incendió anoche en el barrio La Paz, en San Francisco Solano, partido de Quilmes. El fuego se desató en un predio de la calle 809, entre 891 y 892, y fue controlado por dotaciones de Bomberos Voluntarios de Bernal y Solano.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Bernal, Jorge Froio, confirmó que no hubo personas heridas. La investigación deberá determinar cómo se originó el siniestro.

View this post on Instagram Un operativo que interrumpió una actividad bomberil La emergencia se produjo mientras en el cuartel de Bernal se llevaba adelante la Noche Histórica Bomberil. Ante el aviso, las dotaciones que participaban del encuentro debieron abandonar la actividad para acudir al incendio.

Froio destacó además la colaboración de los Bomberos Voluntarios de San Francisco Solano, que trabajaron junto a los efectivos de Bernal para contener el fuego.

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