San Francisco Solano celebró sus 77 años de historia: un barrio en obra

San Francisco Solano celebró este domingo su 77º aniversario con una jornada de actividades que reunió a vecinos, instituciones y organizaciones de la comunidad. Durante los festejos, la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunció que el Municipio apunta a alcanzar las 350 cuadras de pavimento en la localidad para 2027.

“Tenemos como objetivo para el año 2027 llegar a las 350 cuadras de pavimento para San Francisco Solano”, afirmó Mieri durante el acto, en el que destacó la política de obras públicas impulsada por la gestión municipal.

La jefa comunal sostuvo que las intervenciones buscan responder a las demandas de los barrios y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. “Durante muchos años, gestiones anteriores han mirado con la nuca el oeste de nuestra ciudad. Nosotras, desde el inicio de la gestión de la compañera Mayra Mendoza, decidimos hacer lo contrario y empezar de la periferia hacia el centro. Por eso, Solano es el ejemplo”, expresó.

Durante su discurso, Mieri también destacó el inicio de las obras de los edificios propios de los Jardines de Infantes Municipales Nº 2 y Nº 7, la construcción del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 83, el Natatorio Municipal, el Parque Ciudad de los Deportes y las reformas en el Hospital Oller.

Además, hizo referencia al reciente lanzamiento del Comando de Prevención Municipal Quilmes (CPMQ), que, según indicó, incorporará 300 agentes para reforzar las tareas de prevención y cuidado en el distrito.

“Queremos mostrarles que el esfuerzo que hacen los vecinos al pagar sus tasas vuelve con obras que mejoran la calidad de vida”, señaló la intendenta interina, quien convocó a continuar el trabajo conjunto entre el Municipio y la comunidad.

Por su parte, Agustín Acosta, presidente de la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, destacó el acompañamiento del gobierno municipal a las celebraciones de la localidad y valoró la continuidad de las obras. También recordó que la Comisión cumplió 50 años.

Agustín Acosta, presidente de la Comisión de Festejos de San Francisco Solano, destacó el acompañamiento del gobierno municipal.

Desfile, homenajes y espectáculos

La jornada comenzó frente al cuartel de Bomberos Voluntarios, ubicado en la avenida 893 y 845, donde se celebró también el 68º aniversario de la institución. Allí se realizó el tradicional izamiento de la bandera nacional y una muestra del equipamiento adquirido recientemente para el cuerpo activo mediante un subsidio municipal.

Luego, las actividades se trasladaron a la plaza Yapeyú, donde tuvo lugar un acto protocolar con integrantes del Consejo Unido de Pastores de Solano (COUDEPASO) y un homenaje a los Veteranos de Malvinas. La programación continuó con el Tedeum en la parroquia San Francisco Solano, a cargo del obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor Carlos Tissera.

Uno de los momentos centrales fue el desfile cívico, institucional y tradicionalista sobre la avenida 844.

, entre las calles 894 y 897. Participaron establecimientos educativos de los niveles Inicial, Primario y Secundario, clubes de barrio, instituciones y fuerzas de seguridad.

Los festejos también incluyeron una feria gastronómica y de emprendedores locales, además de espectáculos musicales en el escenario montado en el playón de la avenida 844 y 893. La programación anunciada para el cierre contempló la presentación de Rodrigo Tapari, junto con Ballet Koki y Pajarín Saavedra, 010 Rock, La Banda del Súper, Proyecto Stereo, La Nueva, la Historia Continúa, y Manseros Santiagueños de Leocadio Torres.

La celebración fue organizada por el Municipio de Quilmes junto con la Comisión de Festejos, integrada por el Rotary Club, el Club de Leones, los Bomberos Voluntarios y la Cámara Regional de Comercio e Industria, entre otras referencias de la vida institucional de San Francisco Solano.