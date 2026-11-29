Para ordenar el tránsito , prevenir accidentes y garantizar más seguridad tanto a los conductores como a peatones que circulan por los barrios, el Municipio instaló nuevos semáforos en más de 30 cruces de calles y avenidas de Lomas de Zamora .

Por pedido de los vecinos, la Agencia de Seguridad Vial trabajó en conjunto con los Centros de Gestión Municipal (CGM) para colocar los dispositivos en diferentes puntos de la ciudad. "Inauguramos un nuevo cruce de semáforos en la intersección de 12 de octubre y Carlos Glade , en Centenario , una señalización que es fundamental para el cruce seguro de los peatones y una mejor circulación en una esquina muy transitada. Cada semáforo cuenta con un controlador GPS que permite la correcta sincronización, ayudando a reducir el congestionamiento y los tiempos de viaje", señaló la jefa de Gabinete, Sol Tischik, quien estuvo en el lugar conversando con vecinas que habían solicitado la instalación.

En la zona también hicieron demarcación horizontal, pintura de cordones, delimitaron los cruces peatonales, las zonas de frenado y detención, y construyeron nuevas rampas para facilitar una movilidad segura y accesible a personas con discapacidad, adultos mayores, vecinos con movilidad reducida y familias con cochecitos de bebés.

Banfield tiene un nuevo semáforo sobre Almafuerte y Uriarte , que se suma a los instalados anteriormente en los cruces de la Avenida Alsina con Talcahuano y Peña . "Los chicos de secundario del Colegio Westminster salen al mediodía a comer y nosotros nos quedamos más tranquilos si hay un semáforo en la esquina de Peña porque, si bien hay uno en Gallo y otro en Medrano, no caminan una cuadra hasta cruzar correctamente", destacó Carmen Fernández, vecina de Banfield y mamá de un estudiante. En la zona también están la Primaria N°7 y el ISFD Nº18 .

Mientras en Albertina pusieron semáforos en 4 puntos: Marsella y Antonio Machado, Itatí y Andrés Bello, Homero e Itatí, y sobre Eibar y Bustos. También hay 4 semáforos nuevos en la Plaza La Perla de Temperley sobre los cruces de Cabred, Tarija y Carabelas.

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Además, se incorporaron semáforos en Santa Marta (Homero y Copihue, y Lisandro de la Torre y Las Tropas); Turdera (Preti y Av. Hipólito Yrigoyen, y sobre Segurola y Av. Frías); Lomas (Oliden y Posadas); y en Fiorito (Larrazábal y Reaño).

Lomas: trabajos de mantenimiento en más de 100 paradas de colectivos

En Lomas de Zamora, el Municipio trabaja en el mantenimiento y renovación de los refugios de transporte público para mejorar su estado general y ofrecer espacios más limpios, cuidados y confortables para los vecinos.

Las tareas consisten en la limpieza de las estructuras, arreglos de los sectores deteriorados, pintura en refugios y cordones, y la colocación de nuevos ploteos cuando resulta necesario. En las últimas semanas trabajaron en más de 100 paradas de colectivos de diferentes localidades, superando las 330 estructuras renovadas en toda la ciudad durante el año.

En Lomas renovaron más de 50 paradas de colectivos sobre Oliden, Hipólito Yrigoyen, Las Heras, Portela, Laprida, Molina Arrotea, Garibaldi, Boedo, Meeks, Cerrito, Alsina, Colombres, Piaggio, Balcarce, Paso, Sarmiento, Palacios, Castelli y Pedernera.

Mientras que en Banfield intervinieron 20 ubicadas en Peña, Miguel Cane, Pedernera, Brito, Uriarte, Aconcagua, Roldán, Barceló, Cerrito, Larroque y Vieytes. Por su parte, en Fiorito renovaron 15 distribuidas a lo largo de 12 cuadras de la calle Recondo y en Parque Barón hicieron lo mismo en 20 refugios situados sobre Juan XXIII, Camino de Cintura y Presidente Perón. Las tareas de mantenimiento también llegaron a 10 paradas de colectivos de Temperley y otras de San José.