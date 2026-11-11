Más personas de Lomas con discapacidad pueden viajar gratis en transporte público

Un total de 300 personas con discapacidad recibieron credenciales para viajar gratis en el transporte público a través de un operativo realizado por el Municipio de Lomas de Zamora y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aire s. La iniciativa busca garantizar el acceso a un derecho que va mucho más allá de la posibilidad de trasladarse sin costo, ya que permite llegar a un tratamiento médico, ir a estudiar, acceder a un empleo, encontrarse con seres queridos y vivir con mayor autonomía.

En el Salón Eva Perón del Municipio se hizo un operativo móvil de Pases Libres Multimodales (PLM) para imprimir y entregar las credenciales en pocos minutos a vecinos con discapacidad, trasplantados y en lista de espera de trasplante que ahora pueden viajar gratis en los servicios de transporte público de pasajeros del territorio bonaerense.

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"Gracias al gobernador Axel Kicillof y al equipo de la Provincia por llegar a las mil credenciales para nuestra comunidad. Frente al abandono y agresión del Gobierno Nacional a las personas con discapacidad, trabajamos juntos para que se puedan trasladar para atender su salud, compartir espacios de formación y contención, ir a trabajar y compartir en familia y con amigos como todos nos merecemos", destacó el intendente Federico Otermín , quien compartió la jornada junto a los vecinos.

En Lomas ya entregaron 1.000 Pases Libres Multimodales y en toda la provincia se repartieron 127 mil credenciales. El encuentro también contó con la presencia del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; y el director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad de Lomas, Mauro Stefanizzi .

Amplían la atención de las personas con discapacidad en Lomas

La Agencia de Discapacidad del Municipio tiene Puntos Inclusivos en distintos barrios de Lomas para que los vecinos puedan hacer trámites, pedir turnos, recibir atención personalizada y asesoramiento legal cerca de su casa.

En septiembre inauguraron un nuevo Punto Inclusivo en el CGM Llavallol, ubicado sobre la calle Luzuriaga 308. Todos los martes, de 8 a 14, brindan información sobre el trámite del Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones no contributivas, acompañamiento legal y social, servicio para niños con TEA, atención a pacientes electrodependientes y las actividades que se desarrollan en el Taller Protegido de Producción, los Centros de Día y el Centro de Rehabilitación Visual.

Los Puntos Inclusivos también funcionan los lunes, de 8 a 14, en el CGM Centenario (Martín Rodríguez 430); martes, de 8 a 14, en el CGM Lomas (Las Heras 2299); miércoles, de 8 a 14, en CGM San José (Eva Perón 2940); jueves, de 8.30 a 14.30, en el CGM Albertina (Bayona 70); y viernes, de 8 a 14, en el CGM Fiorito (Campana 300).