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11 de noviembre de 2026
Fuerte.

La señal que Arturo Puig recibió de Selva Alemán al ver al papa León XIV

Arturo Puig se refirió al gesto del papa León XIV durante su recorrido por Buenos Aires y lo vinculó con su recuerdo a Selva Alemán, fallecida en 2024.

La revelación de Arturo Puig al ver al papa León XIV.&nbsp;

La revelación de Arturo Puig al ver al papa León XIV. 

El recorrido del papa León XIV por la Ciudad de Buenos Aires incluyó un paso por la Avenida del Libertador, a metros del departamento de Arturo Puig. Luego el actor contó que recibió un mensaje de Selva Alemán, su esposa fallecida hace dos años.

“Fue espectacular, porque yo justo vivo en la salida del túnel, por donde salió con el Papamóvil”, arrancó Arturo Puig en diálogo con Nancy Pazos para Radio 10.

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Según contó el propio Arturo Puig, el papa León XIV “iba mirando al frente”, hasta que “de pronto se dio vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros”. “Estaba con mi hija (Ximena) y estábamos esperando, mirando la televisión”, afirmó el reconocido actor sobre el momento que estaba viviendo.

“Cuando me decís que el Papa pasaba, pero que de repente se dio vuelta y miró para el balcón donde estaban ustedes, yo creo que esa fue una señal de Selva. No me jodas”, le dijo la periodista al actor.

“Sí. La verdad que tenés razón. Total y absolutamente”, coincidió Arturo Puig emocionado ante el comentario que le realizó la periodista durante la entrevista en vivo.

La historia de amor de Arturo Puig y Selva Alemán

Arturo Puig y Selva Alemán formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino, con una historia de amor que duró 50 años.

Se conocieron en 1974 durante los ensayos de una telenovela. En ese momento ambos estaban casados pero tras un período de separación de sus respectivas parejas, comenzaron su convivencia y relación. La actriz falleció en septiembre de 2024.

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