miércoles 11 de noviembre de 2026
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11 de noviembre de 2026
Reclamo.

La familia de Alexis Cancino pide una nueva fecha del juicio: "Solo queremos justicia"

La hermana del sargento de la Policía Bonaerense asesinado en febrero de 2025, expresó el reclamo de sus familiares luego de que se postergara el debate oral.

Alexis Emanuel Cancino, era sargento de la Policía Bonaerense.

Alexis Emanuel Cancino, era sargento de la Policía Bonaerense.

La familia de Alexis Emanuel Cancino sigue esperando que la Justicia confirme cuándo comenzará el juicio por el crimen del sargento, asesinado durante un intento de robo en Ingeniero Budge.

“Solo queremos justicia”, expresó Melina Cancino, hermana de la víctima, en diálogo con La Unión, para ratíficar el pedido de que el proceso avance.

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El debate estaba previsto para el jueves 29 de octubre en los Tribunales de Lomas de Zamora, pero fue postergado. Según comunicaron los familiares, les informaron que se realizaría durante la segunda quincena de noviembre, aunque todavía aguardaban la confirmación del día y el horario.

La nueva demora prolonga la espera de una familia que reclama justicia desde el asesinato del efectivo y que había recibido con expectativa el anuncio de la fecha del juicio, realizado en septiembre.

El crimen del sargento en Budge

Cancino integraba el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Lomas de Zamora y, durante sus francos de servicio, trabajaba como conductor de la aplicación DiDi. El 6 de febrero de 2025 trasladaba a un pasajero en su Chevrolet Corsa cuando llegó a la zona de Blandengues y Homero Bis, en Ingeniero Budge.

Allí fue interceptado por delincuentes armados y se produjo un enfrentamiento en el que el policía y uno de los presuntos asaltantes resultaron heridos. Ambos murieron cuando eran trasladados a un hospital.

Por el crimen hay tres imputados detenidos: Benjamín Torrez, Daniel Mansilla y Jonathan Segovia. Torrez tenía 17 años al momento del hecho.

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