La industria textil perdió 28.818 empleos y 1.090 empresas en la era de Javier Milei

La retracción de la industria textil se mantiene desde julio de 2025 con Javier Milei.

Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la industria textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos registrados y 1.090 empresas en Argentina. Los datos surgen de un informe de la Fundación Pro Tejer, que también relevó una caída sostenida de la producción y un fuerte avance de las importaciones.

La retracción de la actividad se mantiene desde julio de 2025. De acuerdo con el relevamiento, la producción textil cayó 9,4% interanual en agosto y quedó 33,8% por debajo del nivel del mismo mes de 2023. En prendas de vestir, cuero y calzado, la baja interanual fue del 14,7%. El calzado tuvo el mayor retroceso, con una caída del 30,8%.

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La debilidad de la actividad también se reflejó en el uso de las fábricas. La capacidad instalada llegó al 44,6% en agosto y promedió 40,6% entre enero y ese mes, el registro más bajo de la serie histórica si se excluye 2020. Según Pro Tejer, seis de cada diez máquinas del sector permanecen detenidas.

El informe vinculó este escenario con la pérdida de poder adquisitivo y la menor demanda. En agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó 12% interanual y 44% frente a 2023. En tanto, los salarios registrados del sector privado y del público retrocedieron 2% interanual. En la comparación con 2023, la caída del salario público alcanzó el 25%.

El consumo, en caída, con Javier Milei

Ese deterioro tuvo su correlato en el consumo: entre enero y agosto, las ventas reales en centros comerciales disminuyeron 11,1% interanual y las de supermercados, 7%. Frente a 2023, las caídas fueron del 28,5% y del 16,2%, respectivamente.

A la menor demanda se sumó una mayor presencia de productos importados. Según la fundación, las prendas extranjeras pasaron a cubrir cerca del 70% del mercado local, que históricamente se repartía en partes iguales entre producción nacional e importaciones.

Entre enero y septiembre de 2026, las compras externas de indumentaria crecieron 46% en toneladas y 25% en dólares. Por su parte, las importaciones de confecciones para el hogar aumentaron 12% en volumen.

Números que preocupan en la industria textil

En el balance laboral y empresarial, la cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 empleos registrados -el 23,9% de su dotación- entre diciembre de 2023 y julio de 2026. La cifra equivale al 32% de los puestos industriales eliminados en el país durante ese período.

Además, cerraron 1.090 empresas del rubro, una contracción del 17,7%. El dato representa el 24% del total de cierres de establecimientos industriales registrados a nivel nacional.