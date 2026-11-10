Los terribles detalles de la declaración de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi

Revelan detalles de la denuncia contra Mauro Icardi luego de la supuesta agresión contra Francesca , la hija mayor de su relación con Wanda Nara. El escandaloso episodio ocurrió el domingo pasado y el caso no para de tener nuevas repercusiones.

Marina Calabró contó en Primicias Ya lo que la niña expuso durante la Cámara Gesell. “Una, dos, tres, cuatro páginas y una de conclusiones. La verdad es que cuando yo la leí, dije: 'Esto no puede ser mentira'. No puede ser mentira porque está contado en primera persona”, comenzó contando la periodista.

A pesar de no leer textualmente la declaración, Marina Calabró explicó: “Lo primero que dice es que ella no se siente escuchada, que siempre está este verso de 'Bueno, vamos a hacer lo que vos quieras' y terminan obligándola a hacer lo que no quiere hacer. Esto es lo que ella dice”.

“Dice que mientras existía el matrimonio entre sus papás, ella fue testigo de violencia y esto no sé si decirlo, pero habla de que su mamá estaba encerrada y que ella veía cómo encerraban a su mamá”, contó luego Marina Calabró sobre el caso.

La periodista, luego, sumó otro fragmento del escrito judicial: “Después relata cuando ella se encierra en estos hechos que son los que estamos describiendo, dice que el padre ingresa por una ventana, es la ventana del baño, esto ya es de público conocimiento, por eso lo digo, ella refiere que la agarra de los pelos, lo describe con detalle, voy a omitir los detalles. Habla de un forcejeo, de un empujón, que la tira contra la cama y refiere que el golpe en la rodilla se da con contra su propia cama”.

“Después refiere que su papá la insulta. Le dice que es estúpida y mala hija. Los otros adjetivos los voy a omitir. Ahí aparece la China Suárez en el relato de la niña, que dice que la fue a abrazar y que se puso al lado de ella, y que ella como que no creyó en todo eso y le dijo algo así como: '¿Qué sabes lo que me pasa si vos no estabas? ¿Qué sabes? ¿Qué venís a opinar si no estuviste y no sabes lo que yo viví?' Y que ahí como que Icardi se pone más violento porque interpreta que la niña no trata bien a la China Suárez y se pone al lado de la China Suárez”, subrayó Marina Calabró en su programa de América TV.

Wanda Nara y su hija Francesca.

El crudo testimonio de la hija de Wanda Nara

Sobre otro fragmento del texto, Mariana Calabró explicó: “Después habla de empleadas a las que se les da el mandato de cerrar con llave las puertas, no especifica qué puertas, todas las puertas, y después la pone a la China Suárez en el lugar de alguien que defiende a Icardi y que la trata de mentirosa. No voy a decir el textual que dice”.

Y continuó: “Habla de una vez que se tuvieron que ir a vivir un departamento, esto lo voy a leer textual: 'A un departamento viejito que tenía mi tía' para escapar de eso que ella describe como la violencia de su papá hacia su mamá. Habla de una mamá que queda encerrada en un vestidor, tampoco voy a dar mayores detalles, vuelve a insistir sobre los micrófonos y esto de sentir que todo el tiempo la escuchan”.