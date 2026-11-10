Aseguran que Mariana Fabbiani y su marido se separaron por Fito Páez

Mariana Fabbiani, en crisis con su esposo.

Jorge Rial reveló detalles sobre cómo fue la separación de Mariana Fabbiani y Mariano Chihade, luego de estar dos décadas juntos y con dos hijos en común. El periodista ventiló que el fin de la pareja se debió a la serie de Fito Páez para Netflix.

“Háganme acordar de Fito que le costó una separación a Chiade y Mariana Fabbiani, pobre, por el fracaso de la serie”, les pidió a sus productores al inicio de la transmisión en su streaming Ensalada Rusa.

Jorge Rial recordó que el productor alquiló oficinas en Madrid para entrar en mercados internacionales. “Es interesante la historia de la serie Fito, que fue un éxito, efectivamente. Fue una de las series más vistas, y de hecho yo la vi. Una vez que me sacan de los 10 minutos que estuve sin vida, me preguntan si había visto algo que me podría haber puesto nervioso y dije ‘Vi Fito’. Esto es cierto y, en todo caso me pude haber muerto de aburrimiento”, recordó Jorge Rial con filosa ironía.

Mariana Fabbiani y su esposo. La crisis de Mariana Fabbiani y su esposo El periodista detalló cuestiones financieras del productor y la crisis con Mariana Fabbiani: “El público la vio y todo, pero financieramente Netflix te caga siempre: te compra por 10 lo que vale 100. Esto es así, y a Chiade le pasó lo mismo, entonces creo que perdió entre US$2 y US$3 millones con Fito. El problema con los dos tres palos es que él no los tenía, entonces ¿qué hizo? Miró hacia su derecha ¿y quién estaba? Mariana Fabbiani. Y le pidió guita a Mariana Fabbiani”.

“Y Mariana Fabbiani puso guita que era de la herencia de su abuelo. Su plata para salvarle el negocio a Mariano. Y eso les trajo un quilombo marital. De hecho, ella iba mucho llorando a América diciendo ‘No sabés lo que hice, por Dios, puse guita. No sé si la voy a volver a ver’”, recordó Jorge Rial sobre la interna de la pareja. “Y de hecho, hubo una separación momentánea entre ellos, porque ella se hartó de eso y dijo ‘Che, yo no hice este proyecto. Todo lindo, pero tuve que poner la guita yo’”, cerró picante sobre la supuesta separación.

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