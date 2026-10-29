Crecen los rumores de un posible regreso de Jorge Rial a Intrusos: cuándo sería la vuelta

Jorge Rial en la lista de los posibles futuros conductores de Intrusos ¿Volverá al programa que él mismo creó?

Los actuales conductores de Intrusos , Adrián Pallares y Rodrigo Lussich confirmaron que a fin de año dejarán de trabajar juntos y en medio de esa información comenzaron a circular rumores sobre que volvería a tomar la posta el creador del ciclo, Jorge Rial .

Si bien, Pallares y Lussich contaron que será decisión del canal quien se queda a cargo del programa, en las últimas horas se filtró información que indicaría que no quedaría ninguno de los dos y se buscaría un nuevo conductor para que esté al frente de Intrusos.

Así fue como comenzó a circular una lista de nombres. Entre ellos apareció el de Jorge Rial, histórico conductor y fundador del programa que hace 26 años que está al aire.

Marina Calabró fue quien tomó el guante y conto en el programa que comparte con Luis Ventura , "Primicias Ya" en América TV que Rial estaría listo para hacerse cargo del programa en 2028. Además, la periodista resaltó que cuando le consultó el motivo, le dijo que el 2027 es un año electoral y quiere estar abocado a eso.

Pero, más allá de eso, Calabró contó que luego le mandó otro mensaje donde le dijo que era una broma. Por otro lado, cuando le consultaron por el mismo tema en el programa Puro Show de El Trece, el periodista recalcó: "Yo estoy acá bárbaro, estoy renovando el contrato ahora", se refirió respecto a Argenzuela, el programa que conduce en C5N.

Además para aclarar lo que piensa, añadió: "Es un año político, lo que me voy a divertir. Nadé tanto para morirme en la orilla, no; ahora vamos a dar pelea hasta el último minuto".