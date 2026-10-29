jueves 29 de octubre de 2026
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29 de octubre de 2026
Súper hot.

Wanda Nara se mostró sin corpiño en Instagram: las críticas y el curioso comentario de Nora Colosimo

Wanda Nara posteó una foto en el baño semidesnuda que recibió múltiples comentarios, pero el de su madre, Nora Colosimo, llamó la atención.

Wanda Nara se mostró sin corpiño en Instagram.

Wanda Nara se mostró sin corpiño en Instagram.

Una vez más Wanda Nara se instaló en el foco de la polémica al postear una imagen semidesnuda, lo que provocó una catarata de comentarios y hasta el guiño de su propia madre, Nora Colosimo, que no fue la excepción y se sumó a opinar sobre su hija.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió un video muy hot donde se la puede ver sin corpiño posando frente al espejo en el baño tapándose con sus brazos los pechos y luciendo una microbikini color rosa. "Pink", escribió en la publicación que subió a su cuenta de Instagram.

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Qué dijo la madre de Wanda Nara

Nora Colosimo transita un momento de extrema popularidad, no sólo porque integra el plantel de panelista en el programa LAM que conduce Ángel De Brito, también porque en los últimos días publicó un enigmático "falso" en las redes sociales.

En el sensual posteo de su hija se hizo presente y escribió: "Mamita hermosa de 5 bebés", expresó la flamante "angelita" de LAM con emojis de fuego y un corazón, bancando a pleno el posteo.

En tanto, otros seguidores aprovecharon para sumarse a los elogios hacia Wanda: "Te amo Wanda", "La reina pink", "Wanda me muero jamás podrán igualarte", comentaron sus fans.

Pero, algunos usuarios de la red social cuestionaron a Wanda por mezclar ese tipo de contenido subido de tono con un posteo que contenía imágenes donde también aparecían postales del festejo de cumpleaños de su hija Isabella.

"Pero qué necesidad, ponete a lo último al menos", "Fotos en bolas en cumple de la nena!", "Muy interesante ella en bolas y a continuación el cumpleaños de la nena", "Poniendo una foto casi desnuda en el mismo álbum donde pones a tu hija… Media rara que sos", también escribieron los que no les pareció pertinente la foto que subió.

Mirá la imagen de la polémica:

Algunos de los seguidores se quejaron por mezclar la foto en el baño con las del cumpleaños de su hija.

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