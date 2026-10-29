Salieron a la luz los chats de Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Josefina Lynch se hartó de ser la tercera en discordia y mostró la conversación que mantuvo con Emanuel Ortega.

Josefina Lynch , la supuesta tercera en discordia de la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi decidió difundir los chat entre ella y el cantante para demostrar que no había ningún tipo de vínculo sentimental entre ellos y que se trató de una charla estrictamente laboral.

Tras más de 15 días después que Julieta Prandi anunciara su separación de Emanuel Ortega mediante un comunicado en las redes, las versiones comenzaron a apuntar hacia una joven que sería la tercera en discordia, pero la señalada cansada de estar en el foco decidió aclarar lo sucedido a través de la difusión de los chat con el hijo de Palito Ortega.

De mal en peor. El fuerte mensaje de Emanuel Ortega tras la separación de Julieta Prandi que sorprendió a todos

Fue en el programa que conduce Yanina Latorre en América TV donde se conocieron los textos que se enviaron en el marco de una grabación que fue hacer la joven al estudio de Emanuel.

Según contó la joven, ella asistió el fin de semana anterior a que se desatara el escándalo al estudio de grabación del músico bajo la recomendación de la ex mujer de Emanuel Ortega , Ana Paula Dutil para grabar un cover.

Sin embargo, las especulaciones sobre un posible romance con Emanuel Ortega no solo la obligaron a hablar públicamente y contar su verdad, sino que también dio a conocer los chats de los que tanto se hablaron.

Lo registrado en los mensajes corrobora que comenzaron a hablar el 5 de octubre, cuando Josefina escribió por primera vez: "Hola, Ema, ¿cómo estás? Soy Josefina, me pasó tu contacto Ana Paula, te molesto por lo siguiente. Quisiera grabar un cover de la canción ‘Bang Bang’ de Nancy Sinatra".

Emanuel Ortega le respondió: "Te cuento, estoy viajando este próximo lunes, por eso te propongo, si te queda bien, que te vengas al estudio esta semana, me mostrás lo que hiciste y charlamos un poco de tu idea. Me encanta esa canción, así que seguro algo bueno podemos encontrarle para abordarla”.

Más detalles sobre los chat del escándalo

Luego de leer en el vivo del programa de Yanina Latorre esos mensajes, la conductora detalló que luego de coordinar la cita para el viernes a las 18, Julieta Prandi le revisó el celular a su pareja y descubrió el chat. Al ver que su esposo omitió mencionarle la reunión de trabajo y tras notar que Lynch había publicado una historia de Instagram desde el estudio, Prandi le dijo "que no lo quería ver más" y que "era un mentiroso", al mismo tiempo que le advirtió que "no volviera a la casa porque no iba a entrar más".

A pesar de las advertencias de Julieta Prandi hacia Emanuel Ortega, el trabajo en el estudio continuó el fin de semana. La evidencia de ello están en los chat que se dieron a conocer donde Emanuel escribió: "Viene Seba Fernández, un músico amigo que creo nos puede ayudar a hacer la versión... Si tenés ganas y tiempo, venite, dale".

La joven le consultó si podía ir acompañada por su hermana: "¿Podré ir con ella, pero a modo acompañante?". A lo que Emanuel Ortega contestó: "Sí, dale, no hay problema". Tras las sesiones, la joven le agradeció con un "Ema, ¿cómo estás? Estamos re agradecidas por hoy", mientras que el músico elogió el trabajo diciendo: "Quedaron buenos los coros, me encanta. Cuando necesites, estoy; me re gusta".

Finalmente, mostraron los mensajes que se enviaron luego que se desate el escándalo y el anuncio de la separación del matrimonio donde Lynch le pide hacer su descargo y Emanuel Ortega le pide disculpas por quedar involucrada en el medio de la ruptura con Julieta Prandi.

Los chats entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch

Algunos de los mensajes que difundió Josefina Lynch.

Los mensajes que intercambió Lynch con Ortega.