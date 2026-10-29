Alivio para Benjamín Vicuña: la China Suárez anotó a sus hijos en el colegio

Ante la preocupación de Benjamín Vicuña porque sus hijos estaban desescolarizados, la China Suárez los anotó en el colegio.

Unos días atrás se dio a conocer que los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña no estaban yendo al colegio y al parecer habrían perdido el año por la cantidad de viajes que hicieron junto a su mamá y su pareja Mauro Icardi . La situación generó un fuerte malestar en el actor, pero ahora se modificó la situación.

Desde que la China decidió ir a vivir a Turquía donde, en ese entonces jugaba Icardi, la situación con sus dos ex y padres de sus hijos ha tomado trascendencia, sobre todo con Benjamín que rompió el vínculo a raíz de tantos conflictos. En tanto, la otra expareja de la actriz, Nicolás Cabré, sigue manteniendo una buena relación.

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Todo comenzó cuando Amancio y Magnolia Vicuña comenzaron a asistir a una institución educativa de Turquía. Pero ahora que Icardi está sin club, tuvieron que permanecer en Argentina y, con el paso del tiempo, los menores quedaron sin escolarización formal.

Juan Etchegoyen contó que Vicuña estaba tomando medidas para resolver la situación. "Me cuentan desde el entorno de Benjamín que está hablando con sus abogados, incluso habría contratado a un nuevo equipo de abogados, específicamente con la misión de que sus hijos vuelvan al colegio", aseguró.

Ante esta información, en las últimas horas parece que las novedades a favor de Vicuña aparecieron. Según contó la panelista Natalie Weber en Intrusos, Magnolia y Amancio retomarán sus estudios en el colegio Los Robles, ubicado en Pilar, al que ya habían asistido antes de mudarse a Turquía.

"Anotó a sus hijos nuevamente en el colegio que concurrían", aseguró Weber. Además, señaló que la decisión de permanecer en Argentina ya está en marcha y confirmó: "Ya habló en el chat de madres".

Weber también contó que, durante los meses en los que no asistieron al colegio, los chicos recibieron a docentes en su casa para no perder el ritmo escolar. "Estuvieron con maestra particular, igual, en la casa de los sueños todos estos meses", afirmó.