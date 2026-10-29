Realizan un paro nacional docente por el femicidio de Nancy Godoy.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para este jueves 29 de octubre, tras el femicidio de Nancy Estela Godoy, una maestra rural de 52 años cuyo cuerpo fue encontrado en Corrientes luego de 21 días de búsqueda.

La medida contempla una jornada de duelo, movilizaciones y actividades públicas para exigir el esclarecimiento del crimen. En la provincia de Buenos Aires, las familias deberán consultar con cada establecimiento educativo para confirmar si se dictarán clases.

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La convocatoria fue respaldada por distintos sindicatos, entre ellos el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

La adhesión a la medida de fuerza fue confirmada por organizaciones sindicales de varias jurisdicciones:

La #CTERA ha resuelto una jornada nacional de duelo, con paro nacional y con acciones en las provincias.¡JUSTICIA POR NANCY GODOY!¡NI UNA DOCENTE MENOS!#JusticiaPorNancy https://t.co/CwHxfuuJl7

Córdoba: la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció su participación.

Santa Fe: los gremios Sadop y AMSAFE se sumaron a la jornada.

San Juan: UDAP y UDA adhirieron a la convocatoria.

Entre Ríos: AGMER confirmó su participación.

Corrientes: el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) convocó a un paro provincial, con actividades de duelo y movilizaciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) llamó a concentrarse desde las 8.30 frente a la Casa de la Provincia de Corrientes, ubicada en Maipú 271.

La participación de cada escuela dependerá de la adhesión de sus docentes y de las medidas definidas por los sindicatos. Por eso, se recomendó a las familias comunicarse directamente con los establecimientos para verificar el dictado de clases.

Femicidio de Nancy Godoy: qué se sabe del caso

Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Nº 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, Corrientes. Había desaparecido el 7 de octubre y su cuerpo fue hallado el miércoles 28, en un sector de bañados y monte de la estancia El Curupí.

El hallazgo se produjo durante un operativo de búsqueda en una zona de difícil acceso. Cerca del cuerpo también fue localizado el bolso que la docente utilizaba para llevar sus pertenencias.

La investigación tiene cinco detenidos. Tres de ellos están imputados como presuntos autores materiales del femicidio, mientras que los otros dos enfrentan acusaciones por homicidio simple y falso testimonio, respectivamente. La Justicia dictó prisión preventiva para los acusados.

Además del pedido de justicia, las organizaciones docentes expresaron su acompañamiento a la familia de Godoy y a la comunidad educativa de Corrientes. El reclamo también puso el foco en las condiciones laborales de quienes trabajan en escuelas rurales.