jueves 22 de octubre de 2026
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20 de octubre de 2026
Tensión.

Sigue el paro de subtes y los metrodelegados avisan: "No jueguen con fuego"

Las seis líneas de subte y el Premetro quedaron paralizadas tras la detención de metrodelegados en una protesta en la línea B.

Desde las 10 están paralizadas las líneas de subte y premetro.

Desde las 10 están paralizadas las líneas de subte y premetro.

Lo que comenzó con una protesta en la Línea B terminó con un paro total desde las 10 de las seis líneas de subte y el Premetro a raíz de la detención de delegados. Desde la AGTSyP aseguraron que el paro “va a seguir” y le advirtieron a la empresa EMOVA: “No jueguen con fuego porque vamos a pararle el subte por tiempo indeterminado”.

Mientras tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó este martes a garantizar un servicio mínimo del 50% en todas las líneas de Subte y el Premetro, luego del paro sorpresivo dispuesto por los metrodelegados en rechazo a la detención de dos dirigentes sindicales.

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Según el comunicado oficial, la resolución también requiere que las partes involucradas adopten e informen de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. “El Gobierno de la Ciudad exige el cumplimiento de la normativa vigente y prioriza la protección de los usuarios y la continuidad del servicio”, señala el documento.

Los pedidos de los trabajadores del subte

Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), lanzó: "Se termina la paz social. Se lo digo bien a EMOVA, estoy enojado con la empresa no con el Gobierno de la Ciudad. Saquen las tercerizadas del Subte y las suspensiones. A los compañeros de la Línea A le descuentan todos los meses".

Sin embargo, desde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones y advirtió que no permitirá “extorsiones mafiosas” que afecten el transporte público. “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”, afirmó Macri a través de su cuenta en X.

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