Sin quórum: fracasó la sesión en Diputados para derogar el DNU 70/23 de Milei

Pese a la masiva movilización en las inmediaciones del Congreso, la Cámara de Diputados no pudo abrir este jueves la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70/23, impulsado por el Gobierno nacional. La oposición reunió a 121 legisladores y quedó a ocho del quórum necesario, en una jornada marcada por una movilización frente al Congreso y ausencias clave.

La sesión se cayó luego de que transcurriera la media hora reglamentaria sin que se alcanzara el número mínimo de presentes. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por finalizada la convocatoria.

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El oficialismo celebró el resultado y puso el foco en la ausencia de ocho legisladores de Provincias Unidas, entre ellos la titular de ese bloque, Gisela Scaglia. También faltaron los diputados tucumanos de Independencia y el misionero Alberto Vancsik, de Argentina Federal.

Los diputados José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Loma Ávila, de Provincias Unidas, ingresaron al recinto después de que se anunciara la caída de la sesión.

Qué otros temas estaban en agenda

Además del DNU 70/23, la convocatoria incluía el tratamiento de la emergencia en discapacidad y un proyecto de alivio y regularización de deudas familiares.

Durante las expresiones de minoría, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a los legisladores que no dieron quórum y sostuvo que el Gobierno y quienes se ausentaron no representan las necesidades de la población.

Por su parte, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, criticó la estrategia del oficialismo y apuntó contra los diputados que no asistieron, al considerar que desatendieron la situación de las personas endeudadas y de las personas con discapacidad.

La estrategia del Gobierno para sostener el decreto

La convocatoria perdió fuerza durante la última semana, en un contexto de movimientos políticos y legislativos que complicaron los planes opositores. Entre ellos, se destacó la decisión del oficialismo de impulsar la restitución de la Ley de Tierras mediante un dictamen sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El Gobierno derogó esa norma a fines de 2023, pero ahora busca recuperarla. Según el análisis de la agencia Noticias Argentinas, la maniobra también apuntó a evitar que la oposición consiguiera los votos para rechazar el DNU completo.

Una eventual derogación habría revertido otras medidas incluidas en el decreto, como la eliminación de la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, además de cambios en los sectores aerocomercial, de telecomunicaciones satelitales y de medicina prepaga.

La oposición tendrá una nueva oportunidad de impulsar iniciativas en la sesión prevista para el 21 de octubre, que incluye temas vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.