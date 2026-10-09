Ley de Tierras: la Corte Suprema restableció los límites a la compra extranjera.

La Corte Suprema de Justicia suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 y dejó nuevamente vigentes, de manera provisoria, las restricciones de la Ley de Tierras a la propiedad extranjera de terrenos rurales. El fallo se conoció este viernes 9 de octubre, en una causa vinculada con la protección ambiental.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

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Con esta medida, vuelve a aplicarse provisoriamente el límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales, mientras la Justicia analiza la legitimidad de quienes impulsaron la demanda y el pedido de una medida cautelar.

El expediente se originó en una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que acudió a la Justicia federal de Bariloche a fines de diciembre de 2023. La organización promovió un amparo colectivo para cuestionar la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que podía afectar el derecho a un ambiente sano y equilibrado, protegido por la Constitución Nacional.

El máximo tribunal aclaró que su decisión no modifica el criterio aplicado diez días antes en otra causa. En esa oportunidad, había rechazado un planteo del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM), al considerar que la entidad no estaba habilitada para impulsar ese reclamo. No se había pronunciado entonces sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU.

La Corte sostuvo que ambos expedientes presentan diferencias: mientras CECIM fundamentó su presentación en cuestiones de soberanía nacional, Árbol de Pie puso el foco en la protección ambiental.

Rosenkrantz, en tanto, se opuso a la decisión y advirtió sobre el impacto institucional de adoptar medidas en respuesta al rechazo social que pueda generar un fallo judicial.

Qué puede pasar con el DNU 70/2023

La Cámara de Diputados tiene prevista una sesión para el 15 de octubre para tratar el decreto impulsado por el presidente Javier Milei, que derogó la Ley de Tierras y que ya había sido rechazado por el Senado en 2024.

La convocatoria había cobrado impulso tras la primera resolución de la Corte Suprema. Ahora resta saber si se mantiene el tratamiento legislativo, que podría derivar en el rechazo del decreto por parte de ambas cámaras.