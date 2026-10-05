Ley de Tierras: agrupaciones políticas y gremiales marchan en contra del fallo de la Corte Suprema

Fuerte rechazo al fallo de la Corte Suprema que habilita la extranjerización de tierras.

Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas marcharán este martes hacia Tribunales para rechazar el fallo de la Corte Suprema que, según denunciaron, habilita la extranjerización de tierras. La convocatoria, impulsada por las dos CTA y el FIT, comenzará a las 16 y tendrá como eje la anulación del DNU 70/23 de Javier Milei y la defensa de la Ley de Tierras.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, calificó como "grave" el fallo y sostuvo que permite la venta ilimitada de tierras a extranjeros. También cuestionó que la Corte haya invalidado la posibilidad de que excombatientes de Malvinas demanden judicialmente el decreto.

Preocupante. El fallo de la Corte dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros: fuerte reacción de la oposición

Protesta. La Asamblea Vecinal de Temperley llama a organizarse contra la derogación de la Ley de Tierras

Desde la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky confirmó además una nueva movilización para el 15 de octubre, junto con otras organizaciones, con el objetivo de reclamar la derogación completa del DNU.

El dirigente señaló que sectores de la oposición buscan reunir quórum para tratar en el Congreso la continuidad de la Ley de Discapacidad, el endeudamiento y la morosidad de las familias, además de la derogación del decreto.

La diputada nacional Myriam Bregman sostuvo que el fallo de la Corte no puede imponerse sobre el rechazo que, según afirmó, existe a la venta de tierras y cuestionó que la resolución haya surgido mientras el Congreso no avanzaba con el tema.

Junto con Nicolás del Caño, Bregman también convocó a movilizarse el 15 de octubre hacia el Congreso. En esa jornada se sumarán reclamos vinculados con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación de las personas con discapacidad y el endeudamiento de las familias.

Del Caño planteó además la necesidad de que las centrales sindicales y los gremios convoquen a un paro nacional activo para acompañar la movilización.