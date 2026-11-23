El Indec publicará este martes el EMAE de septiembre, un indicador clave para conocer el desempeño de la economía argentina durante el tercer trimestre de 2026. Las proyecciones privadas anticipan una contracción frente al período anterior, escenario que podría ubicar al país en una recesión técnica.

Así, la economía argentina enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre. Las estimaciones de distintas consultoras privadas anticipan que el Producto Bruto Interno (PBI) habría vuelto a retroceder entre julio y septiembre, lo que configuraría dos trimestres consecutivos de caída.

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Para que se considere una recesión técnica, deben registrarse dos períodos trimestrales consecutivos con variaciones negativas. La actividad ya había disminuido un 0,6% en el segundo trimestre respecto de los primeros tres meses del año.

Las proyecciones para septiembre muestran algunos signos de recuperación mensual, aunque insuficientes para revertir el resultado general del período.

La consultora Equilibra calculó una suba del 0,5% en septiembre, pero estimó que el tercer trimestre cerraría con una contracción del 2,6% frente al segundo. En tanto, Orlando J. Ferreres & Asociados proyectó un avance mensual del 0,1% y una caída trimestral del 1,2%.

Los sectores que explican la caída de la actividad

Los últimos indicadores oficiales también reflejan las dificultades de la economía. En agosto, la actividad registró una baja interanual del 1,7%, aunque el acumulado de los primeros ocho meses de 2026 todavía mostraba un crecimiento del 1,2%.

Uno de los principales problemas es la diferencia de comportamiento entre las actividades productivas. Mientras algunos sectores primarios sostienen el crecimiento, la industria y el comercio atraviesan un período de retroceso, con consecuencias sobre el empleo.

Esta situación también impactó en las expectativas para el cierre del año. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, redujo la proyección de crecimiento económico para 2026 del 3,2% previsto en enero al 0,7% estimado en octubre.

La última previsión representa una reducción de 2,5 puntos porcentuales y queda considerablemente por debajo del crecimiento del 5% contemplado en el Presupuesto nacional.

Qué dice el Gobierno sobre la recesión

Desde el Gobierno explicaron que la desaceleración registrada durante el segundo trimestre estuvo vinculada con un escenario internacional menos favorable y con la normalización de la producción agrícola después de cosechas récord.

El dato que difundirá el INDEC permitirá determinar con mayor precisión cómo terminó el tercer trimestre y cuál es la profundidad del freno económico. El desafío para los próximos meses será trasladar cualquier mejora de la actividad a sectores como el empleo, el consumo y la inversión.