La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

La inflación de octubre fue de 2,2% (el mes anterior había sido de 1,9%) y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3%.

Pero los principales aumentos se registraron en los precios Estacionales (5,5%) en Verduras, tubérculos y legumbres, con alzas muy fuertes por ejemplo en zapallo anco, que rozó el 60 por ciento, y también en papa, cebolla y batata, por encima del 20%.

La división que más aumentó fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza de 4,2% a partir de la actualización de las tarifas de gas. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3%.

En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3%.

Inflación núcleo

La inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni estacionales ni regulados, subió 1,5% en el mes, impulsada principalmente por los aumentos en alquileres y restaurantes.

Una vez conocido el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que “la variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025″. Además, sumó que “con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018″.