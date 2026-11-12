Mauro Icardi, tras declarar en la fiscalía: "No hubo agresiones"

SMauro Icardi declaró este jueves por la mañana en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género de Tigre, luego de la denuncia presentada por Wanda Nara por la presunta agresión del futbolista a la hija mayor de ambos, Francesca.

El futbolista llegó a la Fiscalía sin hacer declaraciones y en su partida el futbolista esquivó a la guardia periodística, se subió rápidamente a su auto.

Fuerte. Los terribles detalles de la declaración de la hija de Wanda e Icardi

Escándalo. La versión de Mauro Icardi sobre la supuesta agresión a su hija

Mauro Icardi dejó todas las explicaciones en manos de Francisco Oneto, su abogado defensor, que dio detalles de lo ocurrido en la audiencia. “Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche y ya irán a trascender. No hubo agresiones, están negadas", aseguró de entrada.

"No hubo agresiones": Francisco Oneto, abogado de Mauro Icardi, se refirió a la denuncia de Wanda Nara por violencia contra su hija y no descartó que la China Suárez tenga que declarar. En LN+ pic.twitter.com/PvZikyZ2I4

Según relató el abogado, el testimonio de Mauro Icardi apuntó a desarticular la gravedad de los hechos denunciados, enmarcando el conflicto en un límite paterno cotidiano.

"Icardi declaró que esa noche no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena, él se la negó y se armó toda la discusión por eso", explicó el representante legal.

Declaró Mauro Icardi en la Fiscalía.

Para respaldar ese relato, el futbolista ingresó a la audiencia con material digital: "Se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos y demás. Nosotros contamos lo que pasó, está la otra versión. En función de lo que pasó y esa otra versión después irán haciendo las conclusiones procesales".

Sobre la medida cautelar dictada por el juez, que le impide acercarse a menos de 100 metros de su hija y mantener contacto con ella por 45 días, el abogado confirmó que ya accionaron judicialmente para revertirla.

"No se proveyó todavía el escrito de apelación, pero la perimetral fue apelada. Solicitamos las dos Cámara Gesell de la nena, no sabemos cuándo va a ser", precisó el defensor de Mauro Icardi.

"Nos vamos conformes de la audiencia, la fiscalía nos escuchó con mucho respeto y parece que se respeta un poco más la ecuanimidad de las partes y vamos a esperar que se resuelva", sentenció Francisco Oneto.

Finalmente, no descartó un posible descargo mediático. "Si es necesario que Mauro vuelva a declarar lo va a hacer, lo puede hacer las veces que quiera. Veremos si Mauro habla en público en algún momento", cerró su contacto con los medios.