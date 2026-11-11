El contundente comunicado de los abogados de Mauro Icardi tras la denuncia de su hija

Los abogados que representan a Mauro Icardi compartieron un contundente comunicado de prensa, a través de las redes sociales, en el marco de la denuncia por presuntas lesiones leves a su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Wanda Nara.

Según argumentaron los letrados, el futbolista se presentó este martes en la Fiscalía interviniente para prestar declaración y dar su versión de los hechos. De todos modos, no pudo hacerlo debido a trabas burocráticas.

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“Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento solo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, expresaron en comunicado difundido por Francisco Oneto a través de sus redes sociales.

En este contexto, los defensores de Mauro Icardi precisaron: “Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad. Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado aparecen formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho a la defensa”.

“No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, remarcaron y explicaron que el Ministerio Público Fiscal debe actuar “con criterio objetivo y también a favor del imputado”.

El comunicado de los abogados de Mauro Icardi.

La urgencia de Mauro Icardi por declarar

Los abogados enfatizaron en la urgencia de que Mauro Icardi pueda prestar declaración por el supuesto hecho ocurrido el domingo pasado en la casa del futbolista.

“Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos”, sentenciaron en el comunicado.

“Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”, agregaron en el descargo que difundieron.

Por último, advirtieron que tomarán medidas si la situación continúa por ese camino: “Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”.