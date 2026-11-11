miércoles 11 de noviembre de 2026
Escribinos
11 de noviembre de 2026
Sin vueltas.

El contundente comunicado de los abogados de Mauro Icardi tras la denuncia de su hija

Luego de la denuncia por presuntas lesiones contra su hija presentada en contra de Mauro Icardi, el futbolista no pudo declarar y se expresaron sus abogados.

Mauro Icardi no pudo declarar.&nbsp;

Mauro Icardi no pudo declarar. 

Los abogados que representan a Mauro Icardi compartieron un contundente comunicado de prensa, a través de las redes sociales, en el marco de la denuncia por presuntas lesiones leves a su hija mayor, Francesca, fruto de su relación con Wanda Nara.

Según argumentaron los letrados, el futbolista se presentó este martes en la Fiscalía interviniente para prestar declaración y dar su versión de los hechos. De todos modos, no pudo hacerlo debido a trabas burocráticas.

Lee además
icardi recibio una perimetral de wanda y no podra acercarse a su hija
Guerra sin fin.

Icardi recibió una perimetral de Wanda y no podrá acercarse a su hija
Wanda Nara volvió a la comisaría y pidió una cámara gesell que podría provocar la detención de Mauro Icardi.
Todo empeora.

El pedido de Wanda Nara a la Justicia que podría terminar con Icardi detenido

“Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento solo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, expresaron en comunicado difundido por Francisco Oneto a través de sus redes sociales.

En este contexto, los defensores de Mauro Icardi precisaron: “Durante todo el fin de semana, la Fiscalía estuvo disponible para la denunciante, recibió sus declaraciones y dispuso medidas con notable celeridad. Hoy, en día y horario hábil, cuando quien quiere expresarse es el denunciado aparecen formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho a la defensa”.

“No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato”, remarcaron y explicaron que el Ministerio Público Fiscal debe actuar “con criterio objetivo y también a favor del imputado”.

El comunicado de los abogados de Mauro Icardi.

El comunicado de los abogados de Mauro Icardi.

La urgencia de Mauro Icardi por declarar

Los abogados enfatizaron en la urgencia de que Mauro Icardi pueda prestar declaración por el supuesto hecho ocurrido el domingo pasado en la casa del futbolista.

“Desde el inicio de esta causa y hasta ahora, la investigación avanzó y se dictaron medidas que restringen severamente los derechos de Mauro Icardi sobre la base de una sola versión de los hechos”, sentenciaron en el comunicado.

“Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz”, agregaron en el descargo que difundieron.

Por último, advirtieron que tomarán medidas si la situación continúa por ese camino: “Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”.

Temas
Seguí leyendo

Icardi recibió una perimetral de Wanda y no podrá acercarse a su hija

El pedido de Wanda Nara a la Justicia que podría terminar con Icardi detenido

La versión de Mauro Icardi sobre la supuesta agresión a su hija

Los terribles detalles de la declaración de la hija de Wanda e Icardi

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nahuel Pennsi ante el papa León XIV.  video
Emotivo.

Así fue la emotiva presentación de Nahuel Pennisi ante el papa León XIV

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lanús y River, en una dura disputa por el día.
Arrancó el partido.

Lanús y River, en puja: por qué pelean en la previa al cruce de octavos de final