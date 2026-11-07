Mauro Icardi recibió una perimetral tras la denuncia de Wanda Nara y no podrá acercarse a su hija

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo y esta vez involucra una restricción de acercamiento a una de sus hijas. La Justicia de San Isidro dispuso que el futbolista no pueda acercarse a Francesca durante 45 días, luego de la denuncia presentada por la empresaria.

La resolución fue dictada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Isidro, que estableció medidas cautelares y de protección urgente en favor de la menor.

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La causa se inició por el presunto delito de lesiones leves y quedó encuadrada dentro de las disposiciones de la Ley 12.569 de Violencia Familiar. Entre las medidas ordenadas figura la prohibición de que Icardi se acerque a menos de 100 metros de su hija. Según lo dispuesto por el juzgado, la decisión busca evitar que se repitan los episodios denunciados.

La denuncia se produjo después de un episodio ocurrido en la residencia que el futbolista tiene en el barrio privado La Isla de Nordelta.

De acuerdo con la información difundida, Wanda Nara interrumpió su participación en MasterChef Celebrity luego de recibir un mensaje de auxilio de Francesca, de 11 años, a través de WhatsApp.

En ese intercambio, la nena habría manifestado que estaba encerrada en una habitación y que había recibido un golpe. Ante esa situación, la conductora se dirigió al domicilio.

Su llegada derivó en una fuerte discusión en la que intervinieron efectivos policiales y ambulancias. También se produjeron cruces con la actual pareja del delantero, la China Suárez. En ese contexto, Mauro Icardi inicialmente se negó a declarar e invocó una supuesta orden judicial de cuidado parento-filial.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre. Además, se dispuso un reconocimiento médico legal a la menor para constatar formalmente su estado de salud.