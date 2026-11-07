Detuvieron a Emanuel Noir, de Ke Personajes, tras un violento episodio en un casino de Entre Ríos.

Emanuel Noir , líder de Ke Personajes , quedó involucrado en un episodio policial durante la madrugada de este sábado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El cantante fue detenido en las inmediaciones de un casino y, según medios locales, habría agredido a un efectivo policial que trabajaba en el establecimiento.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas por medios entrerrianos, el conflicto se habría iniciado cuando el músico intentó ingresar al casino, ubicado en calle Rocamora al 600, pese a que el lugar estaba cerrado.

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En ese contexto, Emanuel Noir habría discutido con la persona que le impidió el acceso y posteriormente la habría golpeado. El policía sufrió heridas en el rostro que, según trascendió, habrían sido provocadas por los anillos que llevaba el artista.

Tras el episodio, el cantante fue detenido y trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó alojado. Los delitos que se le atribuyen son resistencia a la autoridad y lesiones. Según la información publicada, Emanuel Noir será indagado en las próximas horas.

El reciente homenaje de Emanuel Noir en su ciudad natal

La detención se produjo pocos días después de que el cantante participara de un acto en Concepción del Uruguay, su ciudad natal.

En aquella oportunidad, interpretó el Himno a Concepción del Uruguay junto a la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal, en una presentación que tuvo lugar durante un emotivo homenaje.

Los proyectos de Ke Personajes para cerrar el año

Mientras Emanuel Noir quedó involucrado en este episodio policial, Ke Personajes continúa con sus proyectos musicales y presentaciones internacionales.

La banda anunció recientemente un show en Perú: se presentará el próximo 22 de mayo en el Arena de Lima. Desde la productora encargada del espectáculo destacaron su llegada al país y el alcance que consiguió el grupo argentino en Latinoamérica.

Además, a fines de septiembre, el conjunto lanzó una versión de Me gusta todo de tí, canción de Horacio Palencia, como homenaje al público chileno.

Durante 2026, Ke Personajes también amplió su recorrido internacional con presentaciones en distintos países de Europa, entre ellos España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza.

En Argentina, la banda pasó por escenarios de Neuquén, Mendoza y Olavarría durante la segunda parte de su gira. Sus actuaciones más recientes incluyeron fechas en Colombia, Corrientes, Tucumán, Córdoba, Salta y Rosario, donde consiguió localidades agotadas.