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7 de noviembre de 2026
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Cómo es el reality que sigue la vida de Wanda Nara

Disney publicó el primer adelanto de la serie sobre Wanda Nara, un reality donde se la ve conociendo un auto de lujo y recorriendo Europa.

Nuevo reality de Wanda Nara.&nbsp;

Nuevo reality de Wanda Nara. 

Se conocieron las primeras imágenes del reality enfocada en la vida de Wanda Nara y Disney difundió un escueto video de 20 segundos. En el primer adelanto de la serie se puede ver su paso por Europa, y los momentos en familia.

"¿Querían ver más? Les dejo un regalito. Las primeras imágenes de #WandaElReality. Solo en #DisneyPlus", escribió Disney sobre Wanda: El Reality, en una publicación que se hizo viral en las redes sociales.

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El video la muestra caminando por Europa, acompañada de su hermana Zaira Nara, conduciendo su Lamborghini rosa, previamente azul porque era de Mauro Icardi, y haciendo compras en tiendas de marcas de lujo.

Cómo es la serie de Wanda Nara

Wanda Nara protagoniza una serie en formato reality que seguirá los distintos puntos de su polémica vida; amor, trabajo y los escándalos que la rodean. El proyecto se titularía "Lo querías. Lo tenés" y se espera que tenga seis episodios.

El ambicioso proyecto que sigue a la conductora está a cargo de la productora Komodo Studio, la misma firma detrás de series como la de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo.

El rodaje tendrá lugar durante los próximos meses en Argentina, mientras que una parte se grabó en Italia y Uruguay, donde se indicó que podría grabarse su fiesta de cumpleaños 40.

A pesar de la expectativa, se desconoce la fecha de estreno del proyecto en Disney pero se prevé que desembarque en la plataforma en la primera parte de 2027.

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