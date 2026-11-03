Martita Fort confesó qué hubo un "tiroteo" con Nazareno Casero

En Masterchef Celebrity se van descubriendo algunas anécdotas que tienen los participantes. En el programa culinario de Telefe, Martita Fort sorprendió al revelar que hubo un “tiroteo” con Nazareno Casero y el actor tomó una particular decisión al escuchar a la influencer.
Todo comenzó cuando Damián Betular pasó por la estación de Martita Fort y Nazareno Casero le presta un ingrediente diciendo que se lo da solo porque es ella.
El jurado comentó que no entiende por qué está soltero si es un buen candidato, y le pregunta a Marta para confirmar que está de novia y ella confiesa: “Si, igual tiroteamos en su momento”.
Ante esto, Damián Betular no pudo contener la risa y disparó jocoso: “¿En su momento? Yo no quiero preguntar más nada, se lo dejo a Wanda”.
La picante confesión de Martita Fort
Luego, Wanda Nara fue a la estación de Martita Fort para indagar sobre lo que pasó con Nazareno Casero. “No entendemos la palabra tiroteo”, le dice Wanda Nara, y Marta respondió: “Uy ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos. Él es picaflor, yo preguntaba a conocidas mías y me decían ‘sí, a mí también’”.
Martita Fort habló de todo.
Entonces, Wanda Nara dijo: “Ah me encantan las mujeres unidas, porque de hecho a mí también me tiroteó, de hecho me regaló una flor en el último capítulo. No me invitó a salir, tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”.
Ante esto, frente a cámara, Martita Fort dijo picante: “Terrible, Nazareno no le hace asco a nada”. En ese momento, la participante confesó que todavía tiene los mensajes: “Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro, y Wanda quiere que se los muestre a ver si usa las mismas armas”.
Al escuchar toda la conversación que están teniendo atrás suyo Wanda Nara y Martita Fort, Nazareno Casero reaccionó: “Ay me pica el oído, no sé qué está pasando, me pica la oreja”. Entonces, Marta cierra: “Nazareno se va a morir de mal de ojo”.