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3 de noviembre de 2026
¿Qué onda?

Martita Fort confesó qué hubo un "tiroteo" con Nazareno Casero

Martita Fort contó en MasaterChef Celebrity qué pasó realmente con Nazareno Casero en una picante charla con Wanda Nara.

Nazareno Casero y Martita Fort con Wanda Nara.&nbsp;

Nazareno Casero y Martita Fort con Wanda Nara. 

Todo comenzó cuando Damián Betular pasó por la estación de Martita Fort y Nazareno Casero le presta un ingrediente diciendo que se lo da solo porque es ella.

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Se sinceró.

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Marta Fort fue consultada por Wanda Nara respecto al recuerdo de su padre y emocionó con su relato. 
Recuerdo.

El emocionante recuerdo de Marta Fort sobre su papá en MasterChef Celebrity

El jurado comentó que no entiende por qué está soltero si es un buen candidato, y le pregunta a Marta para confirmar que está de novia y ella confiesa: “Si, igual tiroteamos en su momento”.

Ante esto, Damián Betular no pudo contener la risa y disparó jocoso: “¿En su momento? Yo no quiero preguntar más nada, se lo dejo a Wanda”.

La picante confesión de Martita Fort

Luego, Wanda Nara fue a la estación de Martita Fort para indagar sobre lo que pasó con Nazareno Casero. “No entendemos la palabra tiroteo”, le dice Wanda Nara, y Marta respondió: “Uy ¿para qué destapé la olla? Nada, boludear, hacernos los divos. Él es picaflor, yo preguntaba a conocidas mías y me decían ‘sí, a mí también’”.

Martita Fort habló de todo.

Martita Fort habló de todo.

Entonces, Wanda Nara dijo: “Ah me encantan las mujeres unidas, porque de hecho a mí también me tiroteó, de hecho me regaló una flor en el último capítulo. No me invitó a salir, tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”.

Ante esto, frente a cámara, Martita Fort dijo picante: “Terrible, Nazareno no le hace asco a nada”. En ese momento, la participante confesó que todavía tiene los mensajes: “Yo no borro nada, si me llega a negar lo muestro, y Wanda quiere que se los muestre a ver si usa las mismas armas”.

Al escuchar toda la conversación que están teniendo atrás suyo Wanda Nara y Martita Fort, Nazareno Casero reaccionó: “Ay me pica el oído, no sé qué está pasando, me pica la oreja”. Entonces, Marta cierra: “Nazareno se va a morir de mal de ojo”.

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