Presumía los robos en Instagram: cayó un motochorro buscado por un asalto a mano armada en Lomas

Las redes sociales, claves para atrapar al acusado.

Un joven motochorro de 22 años fue detenido durante un allanamiento, tras ser identificado como uno de los presuntos autores de un robo a mano armada cometido el pasado 17 de noviembre en Villa Rita en contra de un hombre al que despojaron de su vehículo.

Fuentes policiales informaron a La Unión que una de las claves para identificarlo habría estado en sus propias redes sociales: los investigadores analizaron su cuenta de Instagram y compararon las imágenes que publicaba con los registros de las cámaras de seguridad.

El hecho que dio origen a la investigación fue denunciado por un sujeto de 40 años al que sustrajeron su moto Honda Wave negra por medio de amenazas con un arma de fuego.

A partir del testimonio de la víctima, personal del Destacamento de Villa Rita llevó a cabo tareas de relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con esos elementos, las autoridades lograron reconstruir la ruta de fuga e identificar a uno de los sospechosos.

El motochorro de 22 años quedó a disposición de la Justicia. El Instagram del motochorro, la pista clave Con la información reunida, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento y detención, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora. El operativo tuvo resultado positivo y permitió detener al sospechoso en el domicilio allanado. La causa quedó a cargo de la UFI 11 de Lomas, que avaló el procedimiento y dispuso que se cumplan los recaudos legales correspondientes.

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