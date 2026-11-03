Presumía los robos en Instagram: cayó un motochorro buscado por un asalto a mano armada en Lomas

Un joven motochorro de 22 años fue detenido durante un allanamiento, tras ser identificado como uno de los presuntos autores de un robo a mano armada cometido el pasado 17 de noviembre en Villa Rita en contra de un hombre al que despojaron de su vehículo.
Fuentes policiales informaron a La Unión que una de las claves para identificarlo habría estado en sus propias redes sociales: los investigadores analizaron su cuenta de Instagram y compararon las imágenes que publicaba con los registros de las cámaras de seguridad.
El hecho que dio origen a la investigación fue denunciado por un sujeto de 40 años al que sustrajeron su moto Honda Wave negra por medio de amenazas con un arma de fuego.
A partir del testimonio de la víctima, personal del Destacamento de Villa Rita llevó a cabo tareas de relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas. Con esos elementos, las autoridades lograron reconstruir la ruta de fuga e identificar a uno de los sospechosos.
El motochorro de 22 años quedó a disposición de la Justicia.
El Instagram del motochorro, la pista clave
Con la información reunida, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento y detención, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora.
El operativo tuvo resultado positivo y permitió detener al sospechoso en el domicilio allanado. La causa quedó a cargo de la UFI 11 de Lomas, que avaló el procedimiento y dispuso que se cumplan los recaudos legales correspondientes.