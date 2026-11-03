Daniela Celis, en shock: sus hijas volvieron a interactuar con su amigo imaginario

La preocupación de Daniela Celis no paró de aumentar después que sus hijas gemelas, Laia y Aimé , de 2 años, fruto de su relación con Thiago Medina , le contaran que hablan con un amigo imaginario al que llaman Yoyi.

La ex Gran Hermano 2022 decidió realizar una limpieza energética en su casa para intentar alejar cualquier mala onda en su entorno cercano.

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De todos modos, su situación se volvió aún más inquietante cuando sus hijas le aseguraron que querían ir a la casa de Yoyi porque “ella no estaba más y las llamaba”.

Fue entonces que la propia Daniela Celis compartió el momento en sus redes sociales y confesó que el comentario la dejó en estado de shock.

El mensaje de las hijas que descolocó a Daniela Celis

A través de una historia de Instagram, Daniela Celis mostró la conversación con sus hijas. En el video, se escucha cómo una de las gemelas le responde que Yoyi tiene una cuna para ella y que la estaba llamando.

En otra publicación, la ex Gran Hermano contó que había convocado a una persona para hacer una intervención en su casa por el supuesto “fantasma”. Según relató, la limpieza energética se realizó el lunes y, desde entonces, Yoyi “se fue”.

Una seguidora le advirtió que Yoyi había aparecido dos domingos seguidos a la misma hora, lo que volvió a inquietar a la mediática. “Muda. Yoyi en casa ‘se fue’ el lunes cuando hicieron una limpieza energética”, escribió Daniela Celis, visiblemente movilizada por la situación.