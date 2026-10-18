Daniela Celis lanzó una convocatoria para buscar un chongo y recibió duras críticas en las redes.

Daniela Celis volvió a llamar la atención en las redes sociales con una propuesta particular para su vida sentimental: abrió una convocatoria para encontrar un chongo y estableció una serie de requisitos para los interesados. Aunque dejó en claro que no busca una relación formal, la iniciativa provocó críticas y comentarios irónicos de distintos usuarios.

La exparticipante de Gran Hermano 2022 compartió en su cuenta de Instagram un formulario para que quienes quisieran postularse como candidatos pudieran completar sus datos. La idea, planteada con su habitual estilo descontracturado, apuntó a conocer personas sin la presión de construir una pareja a largo plazo.

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Entre las condiciones que enumeró, Daniela Celis pidió que el hombre viva solo , tenga movilidad, sea independiente y esté bueno. Además, explicó qué tipo de vínculo pretende tener y despejó las dudas sobre sus intenciones.

"No busco el amor de mi vida, no me quiero casar y no quiero padrastros. Solo busco divertirme y pasarla bien", expresó la influencer al presentar su propuesta.

Las críticas que recibió Daniela Celis por su convocatoria

La publicación no pasó inadvertida y generó opiniones divididas. Mientras algunos pudieron interpretar la iniciativa como una manera divertida de conocer gente, otros cuestionaron tanto la convocatoria como las condiciones que estableció para sus posibles candidatos.

"Esta mina no puede caer más bajo, querete un poco, flaca", escribió una usuaria. Otro comentario hizo foco en uno de los puntos que exigió la influencer y respondió, de manera irónica: "Que sea independiente".

También hubo quienes se tomaron con humor la búsqueda y pusieron en duda que la situación se mantuviera tal como Daniela Celis la planteó. "Eso dicen siempre, después no los quiero ver cuidando y haciendo TikToks con las bendiciones, jaja", comentó una persona.

Por otra parte, algunos usuarios cuestionaron la atención que recibió la publicación. "Dejen de darle entidad a estas personas que no aportan nada, por favor", manifestó otro internauta.

La experiencia íntima que Daniela Celis contó sobre su cuerpo

La convocatoria llegó después de que la influencer atravesara distintas etapas en su vida sentimental. Tras su separación de Thiago Medina, padre de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, tuvo un vínculo con Nick Sicaro que también terminó.

En otra oportunidad, durante una charla con Martín Cirio, Daniela Celis había contado una experiencia íntima que afectó su autoestima después de convertirse en mamá. Según relató, un hombre con el que mantenía relaciones sexuales advirtió la cicatriz de su cesárea y le hizo un comentario que la hizo sentir incómoda.

"Hay gente que se da cuenta y gente que no. Me ha pasado con uno que me dijo: ‘Ay, ¿qué tenés ahí? ¿Qué es eso?’. Un pelo... Me hizo sentir re mal. Y ahí dije: ‘Nunca más me saco la tanga delante de nadie’", recordó.

La influencer explicó que aquella situación le generó inseguridad respecto de su cuerpo y que, a partir de entonces, decidió mantener puesta la bombacha durante los encuentros íntimos.

Daniela Celis tuvo a sus hijas a fines de enero de 2024 junto a Thiago Medina. Ahora, con su formulario para encontrar un chongo, volvió a generar repercusiones al contar abiertamente qué busca en un vínculo y cuáles son las condiciones que considera importantes.