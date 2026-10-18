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18 de octubre de 2026
Va de retro.

Así fue la historia de amor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Cris Morena y Gustavo Yankelevich se conocieron en 1970 y se casaron poco después. Se separaron luego de estar juntos durante 25 años.

La familia que armaron Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

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Después de un noviazgo que capturó el interés de la farándula de la época, decidieron dar el paso definitivo hacia la formalización de su romance.

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“Me enamoré locamente de Gustavo. Me casé con él porque era distinto, era diferente. Me enamoré de su potencia. Nos potenciamos muchísimo. Él me abría mundos y yo a él. Éramos una bomba atómica los dos juntos”, confesó Cris Morena en +Caras.

Se casaron en 1974 y ese año nació Romina Yan, la primera hija de la pareja. Agrandaron la familia con la llegada de Tomás Yankelevich, nacido en 1977.

La separación de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

La sorpresiva separación entre Cris Morena y Gustavo Yankelevich se concretó definitivamente en 1997, tras transitar una etapa de desgaste en la convivencia matrimonial.

Aunque eran los dueños absolutos del horario central de la televisión en Telefe y decidieron mantener la noticia en la más estricta intimidad de la familia.

Años más tarde, la razón principal de la separación no se volvió pública, pero muchos de sus seguidores y compañeros dieron a entender de que no estuvo ligada a terceros en discordia ni a escándalos mediáticos, sino a la rutina diaria, la altísima exigencia del éxito profesional y la inevitable bifurcación de sus caminos y proyectos de vida individuales.

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