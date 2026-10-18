Así fue la historia de amor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

Cris Morena y Gustavo Yankelevich se vieron por primera vez a principios de 1970. Ocurrió cuando ella daba sus primeros pasos en el mundo del modelaje y la publicidad, y él ya era parte de los medios de comunicación gracias a su herencia familiar.

Después de un noviazgo que capturó el interés de la farándula de la época, decidieron dar el paso definitivo hacia la formalización de su romance.

“Me enamoré locamente de Gustavo. Me casé con él porque era distinto, era diferente. Me enamoré de su potencia. Nos potenciamos muchísimo. Él me abría mundos y yo a él. Éramos una bomba atómica los dos juntos”, confesó Cris Morena en +Caras.

Se casaron en 1974 y ese año nació Romina Yan, la primera hija de la pareja. Agrandaron la familia con la llegada de Tomás Yankelevich, nacido en 1977.

La separación de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

La sorpresiva separación entre Cris Morena y Gustavo Yankelevich se concretó definitivamente en 1997, tras transitar una etapa de desgaste en la convivencia matrimonial.

Aunque eran los dueños absolutos del horario central de la televisión en Telefe y decidieron mantener la noticia en la más estricta intimidad de la familia.

Años más tarde, la razón principal de la separación no se volvió pública, pero muchos de sus seguidores y compañeros dieron a entender de que no estuvo ligada a terceros en discordia ni a escándalos mediáticos, sino a la rutina diaria, la altísima exigencia del éxito profesional y la inevitable bifurcación de sus caminos y proyectos de vida individuales.