Se conoció la fuerte declaración de Cris Morena contra Darío Giordano

Se conoció una declaración de Cris Morena luego del escándalo que se desató en su familia tras la entrevista a su nieto Valentín Yankelevich, uno de los hijos de Romina Yan , que acusó a su padre Darío Giordano por violencia durante su niñez.

En DDM, Tatiana Schapiro leyó fragmentos del documento judicial de Cris Morena y explicó que el testimonio fue realizado cuando los dos jóvenes ya se encontraban viviendo con su abuelo, Gustavo Yankelevich.

“Preguntada acerca de los hechos denunciados, refiere que ella conoció a Darío Giordano desde que empezó a salir con su hija y siempre notó cierta irritabilidad en él que vio acentuada a partir de la desaparición de su hija, Romina Yankelevich”, contó el ciclo de América TV.

Tatiana Schapiro continuó con los detalles del documento judicial, donde la productora se refiere a lo ocurrido tras la muerte de su hija Romina Yan.

“Recuerda que en particular transcurridos dos años de la muerte de su hija, en una ocasión en la que Franco se hallaba solo con la declarante repentinamente rompió en llanto y le dijo que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba mucho”, había declarado entonces.

“En ese momento Franco le suplicó que no le contara nada a su padre porque le tenía temor a la reacción de su progenitor. Le comentó Franco que incluso en una de las ocasiones lo había golpeado tan fuerte su padre que se había detenido ante el llanto de él y le había prometido que no le pegaría nunca más por la memoria de su madre”, expresó Cris Morena en esa oportunidad.

Cris Morena, en familia.

En ese contexto, Cris Morena decidió hablar con su hijo Tomás Yankelevich, tío de los chicos, para evaluar cómo podían intervenir sin perjudicar a Franco.

Según quedó registrado en la declaración, “la idea de la charla se centró en cómo estaba él y si necesitaba alguna ayuda más por parte de la familia para manejarse con los chicos”.

Sobre la actitud de Darío Giordano, Cris Morena declaró: “Darío habló solo de él, respondiendo que en su situación era muy difícil y que tenían que entenderlo”.