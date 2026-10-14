Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue condenado

Gustavo Yankelevich volvió a tomar la palabra sobre la denuncia pública que hizo su nieto Valentín Yankelevich luego de que saliera a la luz el descargo de Darío Giordano y explicó por qué su exyerno, viudo de Romina Yan , no fue condenado por la Justicia.

“Él dijo que fue sobreseído, pero fue porque la causa cayó, no porque no haya sido culpable. No es inocente”, explicó el productor televisivo sobre la causa.

Gustavo Yankelevich detalló que las pericias fiscales obligaban a sus dos nietos a encontrarse con su padre y que, debido a que los niños “le tenían miedo” y se negaron, la causa se cerró sin una condena.

La notificación que hizo pública Darío Giordano expresa que la causa por “lesiones leves agravadas por el vínculo” fue archivada por prescripción, es decir, porque pasó demasiado tiempo sin que el proceso avanzara hasta una sentencia firme.

"LO VEÍAN Y SE HACÍAN ENCIMA" En diálogo con @edufeiok , Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano fue sobreseído en la causa por maltrato a Franco y Valentín: "Los chicos se descompusieron al verlo antes de la cámara gesell" pic.twitter.com/PnR0UYuEaB

“La gente de la Oficina de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes actuó de oficio al tratarse de golpes y violencia; ellos hicieron la denuncia penal, no nosotros. Lo que nosotros queríamos era la tenencia, no hacerle un juicio al padre”, explicó Gustavo Yankelevich en diálogo con Radio Mitre.

“Ellos lo veían y se hacían encima, tenían pánico. Cuando citaron a los chicos para la cámara Gesell, ellos fueron, iban a entrar, pero el que estaba parado en la puerta era el padre. Me dijeron que no podían hablar porque él estaba parado ahí”, relató el productor.

Gustavo Yankelevich dio más detalles

El exesposo de Cris Morena detalló que le comunicó la situación a la fiscal responsable y que ella le respondió que Giordano estaba amparado por la ley y tenía permitido estar ahí.

“Yo les dije: ‘Chicos, no va a salir’, y ellos me dijeron que no les importaba porque igual no le iban a hacer un juicio. Fui a hablar con la fiscal y le dije ‘los chicos se van’. Ella respondió: ‘Si ellos se van, esto se cierra’”, recordó Gustavo Yankelevich en la entrevista.