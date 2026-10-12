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12 de octubre de 2026
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La entrevista a Romina Yan hablando de su esposo: "Tenés una obsesión"

Circuló una entrevista a Romina Yan luego de las fuertes declaraciones de su hijo Valentín Yankelevich, tras contar que sufrió violencia por parte de su padre.

Romina Yan y Darío Giordano.&nbsp;

Romina Yan y Darío Giordano. 

En medio del escándalo por el testimonio de Valentín Yankelevich, quien denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, volvió a circular una entrevista a Romina Yan en la que hablaba de su relación con su esposo.

El material fue compartido en el programa de Moria Casán, en El Trece, y corresponde a una entrevista que la actriz tuvo con Guido Kaczka en Trip.

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En el archivo, Romina Yan se refiere a la intensidad del vínculo con su esposo y responde a las observaciones que le hace Guido Kaczka sobre una posible obsesión.

“Guido le dice a Romina que la relación que ella tenía con su marido era tóxica. O sea, ya lo conocía, o se conocía por lo menos en el ambiente”, dijo Pampa Mónaco antes de mostrar el video.

En la nota, Guido Kaczka le plantea a la actriz que le llama la atención el amor que siente por su pareja y la intensidad con la que vive esa relación. “Impresiona el amor que me tiene”, dice Romina y el conductor agrega: “Pero vos también das la vida por él”.

“Sos bastante también hincha pelotas”, comienza a decir el conductor, antes de que Romina Yan le pregunte: “¿En qué sentido me lo decís?”.

“Tenés una obsesión. Porque hay parejas y parejas”, le plantea Guido Kaczka y ella agrega: “Pero no es enferma nuestra relación, no digas así”.

En ese momento, Guido Kaczka revela que, según lo que ella dijo, en terapia había hablado de este vínculo. “En terapia te habrían dicho, yo no lo dije”, disparó. “Y bueno, estoy muy enamorada”, contestó Romina Yan.

La frase de Romina Yan sobre la muerte

En el programa también remarcaron otro momento de la entrevista con Guido Kaczka, donde Romina Yan habló sobre la muerte y el temor que le generaba pensar en ella. “¿Qué pensás de la muerte?”, le pregunta.

“Le tengo miedo a la muerte. En realidad, lo que no sé si miedo, lo que me da así como una cosa con respecto a la muerte es quizás no haber vivido todo lo que yo querría vivir. Ahora voy a tener un hijo y me parece que ya después de eso, me puedo morir tranquila”, expresó en aquella oportunidad.

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