Salió a la luz una nota a Darío Giordano sobre Romina Yan y sus hijos

Valentín Yankelevich reveló los malatratos que sufrió de padre, Darío Giordano , y contó que su abuelo Gustavo Yankelevich le “salvó la vida”, sacándolo a él y a su hermano Franco de su casa, tras la muerte de su mamá, Romina Yan.

Según su relato, sufrió todo tipo de violencia de parte de su padre, Darío Giordano . El viudo de Romina Yan se volvió a casar, tuvo otro hijo y se alejó de los medios.

A corazón abierto. Valentín Yankelevich reveló los maltratos que sufrió y aseguró que su abuelo le salvó la vida

Valentín vivió hasta 2015 en la casa de Darío Giordano, según sus propias palabras, hasta que se fue con su hermano mayor, Franco, a la casa de su abuelo, Gustavo Yankelevich. El joven también habló del apoyo de su abuela Cris Morena.

Su padre, en 2014, se había vuelto a casar con Milen Algañarás , una reconocida chef y expareja de Mike Amigorena , con quien tuvo un hijo más.

Darío Giordano trabajó como productor de las fecciones como Provócame y Kachorra. En la actualidad, continúa con su carrera, pero de forma independiente. Al viudo de Romina Yan no se lo volvió a ver vinculado al mundo mediático, solo fue muy criticado cuando se supo de su nuevo casamiento.

Así hablaba Darío Giordano de sus hijos con Romina Yan

Luego las fuertes confesiones de Valentín Yankelevich, salió a la luz una entrevista de septiembre de 2018, en el programa Hay Que Ver, cuando se realizó Vive Ro, el homenaje de Cris Morena a su hija Romina Yan.

En esa oportunidad, se mostró emocionado frente a los micrófonos por el recuerdo de la madre de sus hijos, pero estuvo esquivo al mencionar a los chicos.

“Ellos entienden esa parte maravillosa de su mamá, también son artistas, de ella heredaron todo. Verlos arriba del escenario, donde la vimos muchas veces a ella, es muy movilizante”, había dicho Darío Giordano sobre sus hijos, sin mencionar ni puntualizar en ninguno.