miércoles 14 de octubre de 2026
Escribinos
14 de octubre de 2026
Fuerte.

El emotivo posteo de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan

Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, hizo una publicación en las redes sociales junto a su abuelo, Gustavo Yankelevich, y su hermano.

El posteo de Valentín Yankelevich.

El posteo de Valentín Yankelevich.

En una entrevista con Infobae, el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años.

Lee además
Darío Giordano emitió un comunicado. 
Polémica.

El descargo del viudo de Romina Yan tras ser acusado de violento por su hijo
Gustavo Yankelevich contra Darío Giordano.
Sin vueltas.

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue condenado

Su relato generó un impacto, por el cual recibió cientos de mensajes de apoyo de parte de usuarios en redes sociales, además del apoyo de múltiples figuras del espectáculo y amigos cercanos a sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

El hijo de Romina Yan se expresó en las redes sociales.

El hijo de Romina Yan se expresó en las redes sociales.

Su posteo de las redes sociales

Después de mantenerse unos días alejado de las redes sociales y de que su abuelo, Gustavo Yankelevich, relatara públicamente el infierno que vivieron él y su hermano cuando eran pequeños, el nieto de Cris Morena realizó una publicación en su cuenta de Instagram haciendo referencia a la situación que salió a la luz tras su relato.

Con una foto de Gustavo Yankelevih, su hermano Franco y él, sonriendo frente a una cámara, escribió: "Siempre juntos". Como era de prever, la publicación se plagó de comentarios con buena onda.

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Asimismo, destacó el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena, durante ese período.

A los 18 años, Valentín decidió cambiar su apellido y adoptar el de su familia materna, una elección que vinculó con el dolor que le provocaba su apellido anterior y con el reconocimiento hacia su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna.

Temas
Seguí leyendo

El descargo del viudo de Romina Yan tras ser acusado de violento por su hijo

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue condenado

Cómo se dividió la herencia de Romina Yan entre Darío Giordano y sus hijos

El mensaje de Gustavo Yankelevich a sus nietos tras el relato de Valentín

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Josefina Lynch, en medio de polémica separación.  video
Es un escándalo.

Quién la supuesta tercera en discordia entre Julieta y Emanuel Ortega

Las más leídas

Te Puede Interesar

El posteo de Valentín Yankelevich.
Fuerte.

El emotivo posteo de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan