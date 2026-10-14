El emotivo posteo de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan

El joven piloto de TC200 Valentín Yankelevich, uno de los hijos de Romina Yan, reapareció en las redes sociales luego de confesar en una entrevista haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia.

En una entrevista con Infobae, el joven de 23 años explicó que decidió hablar públicamente para dejar atrás una historia que mantuvo en silencio durante años.

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Su relato generó un impacto, por el cual recibió cientos de mensajes de apoyo de parte de usuarios en redes sociales, además del apoyo de múltiples figuras del espectáculo y amigos cercanos a sus abuelos, Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Después de mantenerse unos días alejado de las redes sociales y de que su abuelo, Gustavo Yankelevich, relatara públicamente el infierno que vivieron él y su hermano cuando eran pequeños, el nieto de Cris Morena realizó una publicación en su cuenta de Instagram haciendo referencia a la situación que salió a la luz tras su relato.

El hijo de Romina Yan se expresó en las redes sociales.

Con una foto de Gustavo Yankelevih, su hermano Franco y él, sonriendo frente a una cámara, escribió: "Siempre juntos". Como era de prever, la publicación se plagó de comentarios con buena onda.

El apoyo de Gustavo Yankelevich fue decisivo para que los hermanos pudieran abandonar esa convivencia. Asimismo, destacó el acompañamiento de su abuela materna, Cris Morena, durante ese período.

A los 18 años, Valentín decidió cambiar su apellido y adoptar el de su familia materna, una elección que vinculó con el dolor que le provocaba su apellido anterior y con el reconocimiento hacia su abuelo, a quien considera su verdadera figura paterna.