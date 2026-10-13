martes 13 de octubre de 2026
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13 de octubre de 2026
Polémica.

El descargo del viudo de Romina Yan tras ser acusado de violento por su hijo

Darío Giordano, viudo de Romina Yan, negó las acusaciones de violencia de su hijo y apuntó directamente contra Gustavo Yankelevich.

Darío Giordano emitió un comunicado.&nbsp;

Darío Giordano emitió un comunicado. 

A través de un extenso comunicado, Darío Giordano, viudo de Romina Yan, desmintió las acusaciones de violencia de su hijo Valentín Yankelevich, le pidió perdón a sus hijos por las "faltas" que cometió durante el duelo tras la pérdida de la actriz y apuntó contra Gustavo Yankelevich.

Negó categóricamente haber ejercido violencia familiar y destacó que fue sobreseído por la Justicia en el año 2018, asegurando que los hechos denunciados “nunca existieron ni fueron comprobados”.

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El productor cuestionó las versiones mediáticas señalando que resultaría ilógico que alguien "rescatara" a dos menores de un entorno supuestamente violento dejando atrás a una niña de 7 años (su hija Azul, que actualmente estudia en el exterior y sigue regresando a su hogar con él), y aseguró que no confrontará ni discutirá públicamente con Valentín en los medios de comunicación.

Romina Yan y Darío Giordano.

Romina Yan y Darío Giordano.

Su crítica a Gustavo Yankelevich

Además, Darío Giordano deslizó una crítica hacia su exsuegro Gustavo Yankelevich al denunciar que hay “personas poderosas con acceso a los medios capaces de imponer su versión de los hechos” y expresó que desea que “los conflictos se resuelvan en el ámbito privado y sin intermediarios".

“Soy una persona simple. Me crié en un barrio, rodeado de amigos y, sobre todo, de mucho amor. Nos enamoramos profundamente con Romina y decidimos formar una familia”, aseguró al inicio del texto.

"Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre. Darío Giordano", concluyó su extenso comunicado.

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