El polémico video de Darío Giordano, viudo de Romina Yan, antes del escándalo con su hijo Valentín

Darío Giordano, viudo de Romina Yan , compartió un comunicado luego de que su hijo Valentín Yankelevich contara públicamente detalles del maltrato familiar que sufrió por parte de su padre. Ahora salió a la luz un polémico video protagonizado por el productor.

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez reveló el último video de Darío Giordano antes de que estallara el escándalo: “Esto lo borraron a las horas de haberlo publicado”.

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“El video es del sábado por la noche. Lo subieron a las redes y al otro día, apenas salió la entrevista de Valentín, lo eliminaron”, explicó el panelista del ciclo El Trece.

En el video que pusieron en pantalla se lo ve a Darío Giordano bailando con su pareja, Miren Algañarás , disfrutando de una noche romántica al ritmo de "L-O-V-E", en la versión de Nat King Cole.

Polémico video.

“Esto ocurrió en Chapadmalal, donde Giordano y su mujer tienen una casa de alquiler. El video lo grabó la mejor amiga de ella”, explicó Gustavo Méndez sobre el video.

“El domingo, este video ya no estaba en ningún lado. No solo eso: los tres cerraron sus perfiles en redes sociales”, sentenció el panelista de Moria Casán.