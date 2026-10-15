jueves 15 de octubre de 2026
Escribinos
15 de octubre de 2026
Dale play.

El polémico video de Darío Giordano, viudo de Romina Yan, antes del escándalo con su hijo Valentín

En el programa de Moria Casán pusieron al aire un video de Darío Giordano, viudo de Romina Yan, grabado antes de las fuertes denuncias de su hijo Valentín.

Darío Giordano, en medio de un escándalo.&nbsp;

Darío Giordano, en medio de un escándalo. 

Darío Giordano, viudo de Romina Yan, compartió un comunicado luego de que su hijo Valentín Yankelevich contara públicamente detalles del maltrato familiar que sufrió por parte de su padre. Ahora salió a la luz un polémico video protagonizado por el productor.

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez reveló el último video de Darío Giordano antes de que estallara el escándalo: “Esto lo borraron a las horas de haberlo publicado”.

Lee además
Darío Giordano emitió un comunicado. 
Polémica.

El descargo del viudo de Romina Yan tras ser acusado de violento por su hijo
Gustavo Yankelevich contra Darío Giordano.
Sin vueltas.

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue condenado

“El video es del sábado por la noche. Lo subieron a las redes y al otro día, apenas salió la entrevista de Valentín, lo eliminaron”, explicó el panelista del ciclo El Trece.

El escandaloso video de Darío Giordano

En el video que pusieron en pantalla se lo ve a Darío Giordano bailando con su pareja, Miren Algañarás, disfrutando de una noche romántica al ritmo de "L-O-V-E", en la versión de Nat King Cole.

Polémico video.

Polémico video.

“Esto ocurrió en Chapadmalal, donde Giordano y su mujer tienen una casa de alquiler. El video lo grabó la mejor amiga de ella”, explicó Gustavo Méndez sobre el video.

“El domingo, este video ya no estaba en ningún lado. No solo eso: los tres cerraron sus perfiles en redes sociales”, sentenció el panelista de Moria Casán.

Temas
Seguí leyendo

El descargo del viudo de Romina Yan tras ser acusado de violento por su hijo

Gustavo Yankelevich explicó por qué Darío Giordano no fue condenado

Cómo se dividió la herencia de Romina Yan entre Darío Giordano y sus hijos

La explicación de Moyano tras aparecer con Candela en Madrid

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Locomotora Castro y Noelia.  video
Dolor.

El llanto de la novia de Locomotora Castro: "Nos íbamos a comprometer"

Las más leídas

Te Puede Interesar

El uso de IA para crear contenido íntimo falso genera gran inquietud en las escuelas.
Deepfakes sexuales.

Fotos íntimas falsas generadas con IA: qué debe hacer una escuela y cuándo es responsable