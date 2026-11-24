Los Beatles estrenaron un nuevo video de “In My Life”, que rinde homenaje a Liverpool , la ciudad donde nació la banda que revolucionó la historia del rock. El clip está protagonizado por Owen Cooper , el protagonista de la serie Adolescencia que fue un furor en Netflix .

El video recrea una historia de amor, vínculos familiares y recuerdos que comienza con un encuentro fortuito en un parque de Liverpool en la década del cuarenta y tiene como hilo conductor un ukelele que pasa de generación en generación, como símbolo del poder de la música para unir a las personas.

Histórico. Hallan imágenes de la primera presentación de Los Beatles en Top of the Pops

A través de un recorrido que abarca desde los años de la posguerra hasta la actualidad, la realización exhibe algunos de los sitios más representativos de la ciudad, como las orillas del río Mersey, la catedral anglicana, el Royal Albert Dock y Strawberry Field.

El también incluye referencias a la historia de Los Beatles, entre ellas un homenaje a la histórica portada de Abbey Road y una recreación de la caída de George Harrison en la secuencia inicial de la película A Hard Day’s Night.

El lanzamiento acompaña la reciente publicación de una edición especial y ampliada de Rubber Soul, el álbum editado originalmente en diciembre de 1965, que marcó un punto de inflexión en la evolución artística de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Los Beatles, con nuevo video.

La reedición cuenta con nuevas mezclas realizadas por Giles Martin y Sam Okell, registros inéditos de las sesiones de grabación y versiones preliminares de algunas composiciones.

El estreno forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por Apple Corps para revitalizar el legado de Los Beatles, entre las que se destaca la inauguración, prevista para 2028, de una nueva sede del museo The Beatles Story en Liverpool.

La compañía también proyecta transformar la emblemática torre St Johns Beacon en una atracción turística inspirada en Yellow Submarine y abrir al público en 2027 el edificio londinense de Savile Row, cuya azotea fue escenario de la última actuación pública del grupo, el 30 de enero de 1969.