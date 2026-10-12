Por qué una ex de Paul McCartney no verá las películas de Los Beatles

Los fans de Los Beatles esperan con gran expectativa el estreno de las cuatro películas biográficas que retratarán la vida de los Fab Four. Sin embargo, Jane Asher, exnovia de Paul McCartney, no se mostró muy interesada en estas producciones.

El músico y la actriz mantuvieron una romance entre 1963 y 1968. De hecho, Paul McCartney llegó a dedicarle algunas de sus canciones de amor más conocidas de la primera época de Los Beatles, entre ellas "And I Love Her" y "I'm Looking Through You".

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A pesar de haber mantenido una relación con uno de los músicos más famosos de la historia, Jane Asher se negó históricamente a hablar en público sobre ese romance.

Por eso, no sorprende que no haya mostrado un interés particular en las películas biográficas dirigidas por Sam Mendes, en las que será interpretada por Lucy Boynton.

Paul McCartney y Jane Asher.

En una entrevista con The Telegraph, Jane Asher fue consultada sobre el tema. "Me hablaron del asunto, por supuesto, pero dije lo de siempre", dijo en referencia a su hermetismo en torno a su historia de amor con Paul McCartney, anterior a la relación del músico con Linda McCartney.

Sobre el hecho de que la interprete la actriz que interpretará, agregó: "Bueno, por supuesto, Lucy es hermosa. Pero no veré las películas; si no, todo el mundo me preguntará qué me han parecido".

Al explicar su decisión de no hablar sobre su relación con Paul McCartney, fue contundente. "La gente me ofrecía dinero para hablar de ello, todo tipo de cosas. Pero no voy a hablar del tema. Fue hace mucho tiempo", cerró la actriz sobre el tema.