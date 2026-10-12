lunes 12 de octubre de 2026
Escribinos
12 de octubre de 2026
¿Qué onda?

Por qué una ex de Paul McCartney no verá las películas de Los Beatles

Jane Asher, exnovia de Paul McCartney en los ‘60, no se mostró muy interesada en ver las nuevas películas biográficas de Los Beatles.

Paul McCartney junto a su novia de los 60.&nbsp;

Paul McCartney junto a su novia de los '60. 

Los fans de Los Beatles esperan con gran expectativa el estreno de las cuatro películas biográficas que retratarán la vida de los Fab Four. Sin embargo, Jane Asher, exnovia de Paul McCartney, no se mostró muy interesada en estas producciones.

El músico y la actriz mantuvieron una romance entre 1963 y 1968. De hecho, Paul McCartney llegó a dedicarle algunas de sus canciones de amor más conocidas de la primera época de Los Beatles, entre ellas "And I Love Her" y "I'm Looking Through You".

Lee además
Los Beatles, en sus días de Hamburgo. 
Lo que vendrá.

Una serie contará los días de Los Beatles en Hamburgo

Los Beatles, en 1964. 
Histórico.

Hallan imágenes de la primera presentación de Los Beatles en Top of the Pops

El viejo romance con Paul McCartney

A pesar de haber mantenido una relación con uno de los músicos más famosos de la historia, Jane Asher se negó históricamente a hablar en público sobre ese romance.

Por eso, no sorprende que no haya mostrado un interés particular en las películas biográficas dirigidas por Sam Mendes, en las que será interpretada por Lucy Boynton.

Paul McCartney y Jane Asher.

Paul McCartney y Jane Asher.

En una entrevista con The Telegraph, Jane Asher fue consultada sobre el tema. "Me hablaron del asunto, por supuesto, pero dije lo de siempre", dijo en referencia a su hermetismo en torno a su historia de amor con Paul McCartney, anterior a la relación del músico con Linda McCartney.

Sobre el hecho de que la interprete la actriz que interpretará, agregó: "Bueno, por supuesto, Lucy es hermosa. Pero no veré las películas; si no, todo el mundo me preguntará qué me han parecido".

Al explicar su decisión de no hablar sobre su relación con Paul McCartney, fue contundente. "La gente me ofrecía dinero para hablar de ello, todo tipo de cosas. Pero no voy a hablar del tema. Fue hace mucho tiempo", cerró la actriz sobre el tema.

Temas
Seguí leyendo

Una serie contará los días de Los Beatles en Hamburgo

Hallan imágenes de la primera presentación de Los Beatles en Top of the Pops

The Beatles Symphonic Fantasy regresa a la Argentina

El día de campo de Paula y Marcela que casi termina en el hospital

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
como fue el romance secreto de cazzu y bad bunny video
¿Qué onda?

Cómo fue el romance secreto de Cazzu y Bad Bunny

Las más leídas

Te Puede Interesar

Paula Chaves y Marcela Kloosterboer, grandes amigas.
¡Ups!

El día de campo de Paula y Marcela que casi termina en el hospital