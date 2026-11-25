Detuvieron al líder de una banda narco que utilizaba viviendas en la localidad de Ingeniero Budge para almacenar la droga y luego distribuirla entre revendedores. Los estupefacientes eran trasladados hacia Europa.

La investigación empezó en abril de 2025, tras un operativo realizado por la Policía Federal Argentina en Tigre , donde se descubrió un intercambio de drogas entre un ciudadano boliviano y otro uruguayo. El primero fue detenido con 40 kilos de cocaína , mientras el hombre oriundo de Uruguay logró fugarse.

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Efectivos policiales incautaron varios dispositivos electrónicos al detenido. Las pericias lograron identificarlo como miembro del “Clan Quiroga Mamani” , que se dedicaba a ingresar cocaína de alta pureza desde Bolivia a Argentina. Además, se detectaron varios mensajes que comprobaban que el boliviano le compraba grandes cantidades de droga al narco prófugo uruguayo.

Cuando las sustancias ingresaban al país, la banda narco la almacenaba en distintos domicilios alquilados en el barrio Olimpo, ubicado en Ingeniero Budge , partido de Lomas de Zamora . Allí vendían droga a otros revendedores y captaban “mulas” a las que enviaban a Europa transportando la droga.

Identificación y detención del líder de la banda narco

La banda narco operaba en Ingeniero Budge.

El avance de la investigación determinó que la banda tenía como líder a un sujeto apodado “Bronko”, quien tenía fuerte influencia en el barrio Olimpo y zonas aledañas, donde poseía varios lotes y propiedades obtenidas de forma ilícita.

A partir de las pruebas obtenidas, se realizaron 18 allanamientos para arrestar al cabecilla de este grupo delictivo. Hubo operativos en las localidades de Ingeniero Budge y Villa Celina y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Agentes de la Policía Federal lograron detener a “Bronko”, a una mujer y a otros dos hombres. Además, secuestraron más de 47 kilos de cocaína de máxima pureza, 142.900 dólares, más de 4 millones de pesos argentinos, una camioneta, dos autos, 41 máquinas de contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.