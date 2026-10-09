Detuvieron a una viuda negra que drogó y le robó dinero a un joven en Llavallol

La DDI de Lomas de Zamora atrapó a la viuda negra.

Detuvieron a una “viuda negra” y a su novio, luego de que los denunciaran por drogar a un joven y robarle un millón de pesos en un departamento de la localidad de Llavallol .

Todo empezó en un boliche del barrio porteño de Floresta en la madrugada del 27 de septiembre. La víctima, un joven de 21 años, conoció a una chica de 19 en el local bailable ubicado en avenida Rivadavia al 7900 . Ella se presentó como Selma.

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Según la denuncia, la chica le convidó algunas bebidas que ella misma había preparado. Luego de probarlas, el muchacho empezó a sentirse mareado , por lo que ella se ofreció a acompañarlo a su casa. El joven vivía en el cruce de las calles Padre Javier y Diego Gibson , en Llavallol.

Una vez en el domicilio, la “viuda negra” aprovechó que la víctima estaba inconsciente y le sacó el celular para hacerle una transferencia de un millón de pesos a su novio . Además, le robó 55.000 dólares.

La detención de la viuda negra y su novio

La viuda negra, su novio y el dinero incautado.

El joven se dio cuenta del faltante de dinero al día siguiente, cuando se despertó después de varias horas. Su casa estaba revuelta y notó que el vaso del que había bebido tenía restos de pastillas y un polvo blanco.

Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la investigación e identificaron dos domicilios vinculados a la viuda negra y su pareja. Con esa información, realizaron dos allanamientos en Villa Celina.

Los policías arrestaron a la viuda negra, de 19 años, y a su novio, de 21. Además, incautaron 10 cadenas, un blíster vacío de 10 comprimidos de un psicotrópico, 28.881 dólares y seis celulares.

Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del fiscal Ignacio Torrigino, de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora. La causa está caratulada como “robo”.