Detuvieron a una viuda negra que drogó y le robó dinero a un joven en Llavallol

Detuvieron a una “viuda negra” y a su novio, luego de que los denunciaran por drogar a un joven y robarle un millón de pesos en un departamento de la localidad de Llavallol.
Tiene 19 años y actuó en complicidad con su novio, de 21, también detenido. La viuda negra conoció a la víctima en un boliche.
Detuvieron a una “viuda negra” y a su novio, luego de que los denunciaran por drogar a un joven y robarle un millón de pesos en un departamento de la localidad de Llavallol.
Todo empezó en un boliche del barrio porteño de Floresta en la madrugada del 27 de septiembre. La víctima, un joven de 21 años, conoció a una chica de 19 en el local bailable ubicado en avenida Rivadavia al 7900. Ella se presentó como Selma.
Según la denuncia, la chica le convidó algunas bebidas que ella misma había preparado. Luego de probarlas, el muchacho empezó a sentirse mareado, por lo que ella se ofreció a acompañarlo a su casa. El joven vivía en el cruce de las calles Padre Javier y Diego Gibson, en Llavallol.
Una vez en el domicilio, la “viuda negra” aprovechó que la víctima estaba inconsciente y le sacó el celular para hacerle una transferencia de un millón de pesos a su novio. Además, le robó 55.000 dólares.
El joven se dio cuenta del faltante de dinero al día siguiente, cuando se despertó después de varias horas. Su casa estaba revuelta y notó que el vaso del que había bebido tenía restos de pastillas y un polvo blanco.
Efectivos de la DDI de Lomas de Zamora quedaron a cargo de la investigación e identificaron dos domicilios vinculados a la viuda negra y su pareja. Con esa información, realizaron dos allanamientos en Villa Celina.
Los policías arrestaron a la viuda negra, de 19 años, y a su novio, de 21. Además, incautaron 10 cadenas, un blíster vacío de 10 comprimidos de un psicotrópico, 28.881 dólares y seis celulares.
Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del fiscal Ignacio Torrigino, de la Unidad Funcional de Instrucción N°19 de Lomas de Zamora. La causa está caratulada como “robo”.