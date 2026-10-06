Lomas de Zamora: detuvieron a un joven de 16 años por robar en un comercio

El menor fue detenido por el Comando de Patrullas de Lomas de Zamora.

Un adolescente de 16 años fue detenido en Lomas de Zamora luego de romper los vidrios de un comercio, ingresar al local y escapar con $300 mil en efectivo. Se trata del menor que la semana pasada había sido acusado por los comerciantes de la peatonal Laprida como el autor de varios robos en la zona.

Fuentes policiales informaron a La Unión que el sospechoso fue localizado a pocos metros del lugar gracias a un operativo cerrojo desplegado por personal del Comando de Patrullas, tras el alerta del Centro de Monitoreo.

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El hecho ocurrió el sábado pasado alrededor de las 20.30 en un negocio ubicado sobre Sáenz al 600, en pleno centro comercial de Lomas.

Personal policial que recorría la zona advirtió que el frente del local tenía los vidrios rotos y recibió información sobre un sospechoso que acababa de escapar a pie.

Detenido con el dinero robado

A partir del aviso, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y lograron interceptar al adolescente de 16 años, cuando se desplazaba a pie.

Durante el procedimiento, según informó la Policía, le encontraron $300 mil en efectivo. Poco después los agentes lograron localizar al propietario del comercio, quien constató que esa misma cantidad de dinero había sido sustraída de la caja registradora.

El parte policial señala además que el adolescente registra “múltiples causas previas por delitos de la misma modalidad” cometidos anteriormente.

La causa quedó en manos de la UFI 5 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, que dispuso la aprehensión del adolescente por el delito de “robo agravado cometido con efracción”.

Además, se dio intervención al área de Niñez y se ordenó su alojamiento en el Instituto de Menores de Pablo Nogués, mientras continúa la investigación judicial.