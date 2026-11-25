Lanús se despidió de los playoffs del Torneo Proyección Clausura 2026 al perder frente a River Plate por 2-1. El partido se jugó en la cancha Nº2 del Polideportivo. Benjamín Fariña el gol del equipo de Román Martínez y le atajaron un penal a Alexis Duarte.

El Granate (2º en la zona B) contó con la ventaja de la localía por haber clasificado mejor que el Millonario (3º en la zona A). Al igual que en el Torneo Apertura, pero en River Camp, Lanús terminó relegado de la lucha por el título.

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Felipe Esquivel fue el goleador del equipo de Diego Barrado. El “7” anotó a los 12 minutos picando la pelota sobre la salida de Tomás Silva y luego a los 33 minutos con una media vuelta desde la puerta del área chica.

El tanto de Lanús , empate parcial a los 17 minutos, f ue del volante Benjamín Fariña, entrando por el segundo palo y rematando de zurda. En la última jugada del primer tiempo, Alexis Duarte tuvo la chance de penal, pero Ramiro Buratti se arrojó sobre su derecha y rechazó el tiro cruzado del delantero.

17’ ⏱️ ¡GOOOOOOOOOOOL! Benjamín Fariña y el empate: Lanús 1-1 River #TorneoProyección Clausura 2026 Cuartos de final#LanúsProyección https://t.co/HwLD2msZGf — Club Lanús (@clublanus) November 25, 2026

Lanús buscó por todos los caminos en el segundo tiempo, pero no pudo modificar el marcador. Como le pasó al equipo de Mauricio Pellegrino el domingo en el Monumental, la Reserva también tropezó ante River Plate.

Las formaciones

Lanús: Tomás Silva; Elías Prieto, Elián Acosta, Mateo Ramírez e Ignacio Fernandes; Julián Saavedra, Javier Pascual, Benjamín Fariña y Thiago Balbuena; Mariano Martín y Alexis Duarte. DT: Román Martínez.

River Plate: Ramiro Buratti; Benjamín Rodríguez, José Paz, Cirilo Pereyra y Valentín Lucero; Elías Núñez, Thiago Salvatierra, Felipe Esquivel y Román Fernández. Jonathan Spiff y Maximiliano Soria. DT: Diego Barrado.

Cancha: Nº2 Polideportivo de Lanús. Árbitro: Sebastián Milessi.