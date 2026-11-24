Marcelino Moreno deberá responder a la oferta de la dirigencia de Lanús.

La dirigencia de Lanús le acercó una nueva oferta a Marcelino Moreno para extender su contrato que vence en diciembre. Antes del fin de semana se espera una respuesta por parte del representante del jugador para definir si continúa en el club o toma otros rumbos de cara a la próxima temporada.

Nicolás Russo , presidente de Lanús , y Agustín Pelletieri , en representación de Marcelino Moreno cumplieron con la reunión pactada que habían programado para después del cruce de playoffs del Torneo Clausura frente a River Plate.

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De lado de Lanús se elevó la parte económica y de ahí no se moverá. Es el máximo esfuerzo en busca de retener al futbolista mejor pago del plantel que dirige Mauricio Pellegrino . El contrato ofrecido es hasta diciembre de 2029.

Si bien las partes estaban convencidas de firmar hasta esa fecha, la traba estaba en el salario del mendocino oriundo de Palmira. Una vez conocida la propuesta de la dirigencia, ahora se aguarda por la respuesta de Marcelino Moreno .

Lanús le mejoró la oferta de renovación a Marcelino Moreno. *El "Granate" se reunió con el agente del jugador y le propuso extender hasta diciembre de 2029. @tribuna_ftbl https://t.co/nkSjqr9Vp6

Clubes a la espera

El “10” no volvió plenamente desde lo físico luego de la operación por una metatarsalgia en el pie izquierdo. Una nueva lesión de lo marginó de los partidos ante Platense y Banfield, pero eso no le quitó méritos para que la dirigencia tuviera la intención de extenderle el vínculo.

Lanús subió la apuesta por el volante.

En el ida y vuelta, varios clubes esperaron agazapados para ver qué pasaba. Entre ellos Racing Club, que a pesar de no tener técnico confirmado, el nombre de Marcelino Moreno siempre los sedujo para llevarlo a Avellaneda.

Si el camino es el que ambos quieren caminar juntos se terminarán las especulaciones y habrá Marcelino Moreno por tres años más en Lanús.