La cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus y el músico Maxx Morando celebraron su casamiento en una ceremonia privada celebrada en Palm Springs, California, tras cinco años de relación, en una finca que perteneció a Frank Sinatra.

De acuerdo con las imágenes difundidas por la propia artista en sus redes sociales, la ceremonia se llevó a cabo en el patio de la propiedad, junto a la piscina. La pareja eligió una decoración de rosas blancas y una iluminación íntima con velas.

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Frente a los rumores de distanciamiento con el lado paterno, Miley Cyrus estuvo acompañada por su padre Billy Ray Cyrus, la actriz Elizabeth Hurley, actual pareja de su padre, y el hijo de Ésta, Damian. Además de su madre Tish y su hermana Noah.

Para el día especial, la pareja de artistas no reparó en gastos y lució diseños exclusivos realizados por Anthony Vaccarello para la firma francesa Saint Laurent.

La novia eligió un vestido de corte clásico con una silueta depurada y la espalda completamente descubierta. Por otra parte, Morando vistió un esmoquin negro tradicional con camisa blanca y corbata negra.

El particular tatuaje de Miley Cyrus

Luego de confirmarse la boda, los recién casados llevaron su amor al siguiente nivel: se tatuaron sus respectivos nombres en la cadera. La noticia fue confirmada a través de Instagram por el tatuador Jamie Gene Lopez, quien publicó fotografías de los diseños junto a un mensaje de felicitación para el matrimonio. "Felicidades a los recién casados placas con nombre para Maxx y Miley", escribió el tatuador en sus redes sociales.

Miley Cyrus y Morando iniciaron su relación en 2021 tras conocerse en una cita a ciegas y se comprometieron a finales de 2025 durante un viaje a Japón, con un anillo de diamantes valuado en más de us$150.000.