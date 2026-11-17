La renovación de Marcelino Moreno se sigue dilatando. Los dirigentes de Lanús , su representante y el propio jugador no han llegado todavía a un acuerdo. A pesar de lo ofrecido por el club, las charlas continuarán la próxima semana. La principal traba de la negociación está en lo económico.

El contrato del volante vence en diciembre, pero es una costumbre de la dirigencia definir con tiempo las extensiones a futuro. Con Marcelino Moreno y su representante Agustín Pelletieri se viene hablando desde hace meses, pero nunca se pusieron de acuerdo estirando la definición.

A favor. La paternidad de Lanús sobre River en duelos de eliminación directa

El presidente de Lanús , Nicolás Russo , puso sobre la mesa un contrato por los próximos tres años. En ese coinciden todos, ya que el deseo del jugador y su apoderado es continuar en el club. El obstáculo radica en el salario a percibir y en ese aspecto crucial no hubo avances significativos.

“No es una renovación fácil, es uno de los mejores del fútbol argentino. Dentro de nuestro presupuesto, que es acotado, estamos haciendo un esfuerzo para llegar a un acuerdo”, explicó Nicolás Russo acerca de las negociaciones.

Otro de los puntos que la dirigencia acercó es la posibilidad de incluir objetivos dentro del contrato, aunque la brecha entre las partes está lejos de resolverse.

El vicepresidente Alejandro Marón también postura en el caso: “La intención de Lanús es que Marcelino continúe y somos optimistas en que se puede llegar a un acuerdo. Le hemos hecho una propuesta concreta, muy importante. Es el contrato más importante del club y entendemos que se lo merece porque es un jugador emblema, un jugador de la casa y con un gran talento”.

Marcelino Moreno festeja con Eduardo Salvio.

Habrá un cuarto intermedio hasta la próxima semana, luego de la presentación de Lanús en el estadio Monumental ante River Plate en el inicio de los playoffs del Torneo Clausura en donde las partes buscarán el acuerdo definitivo.

El regreso de Marcelino Moreno

Desde su operación y recuperación de una metatarsalgia en el pie izquierdo, Marcelino Moreno disputó cinco de siete partidos del Torneo Clausura.

En dos fue titular (Vélez Sarsfield y Central Córdoba de Santiago del Estero), sin completar los 90 minutos. Además tuvo presencias ante Estudiantes de La Plata, Newell’s y Gimnasia y Esgrima de Mendoza).

Una molestia en la previa del encuentro frente a Platense lo dejó en el banco de suplentes. En la semana previa al Clásico del Sur no se recuperó, por lo que quedó fuera de la lista de concentrados contra Banfield.