Con Lanús a punto de disputar el cruce de playoffs del Torneo Clausura frente a River Plate, la dirigencia deberá resolver contratos que se vencen en diciembre y uno de ellos es el del mediocampista Ramiro Carrera que se incorporó a las filas del Granate en enero de 2024 y fue doble campeón continental.

La continuidad del volante en Lanús , una pieza importante de los equipos de Ricardo Zielinski y Mauricio Pellegrino, es una incógnita. Poco se sabe que será de su futuro más allá de diciembre, pero en el mientras tanto hay dos clubes de la Liga Profesional que tienen intenciones de contratarlo.

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Sin embargo, habrá que esperar la decisión que tomen el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Pellegrino y la dirigencia a cargo de Nicolás Russo para determinar cuál será el panorama respecto al volante oriundo de La Plata.

En caso de que se le comunique la no extensión de su vínculo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Atlético Tucumán pretenden quedarse con sus servicios. Ramiro Carrera ya tuvo una experiencia previa en ambos clubes.

El Lobo tendrá competencia internacional en 2027, ya que finalizó en puestos de Copa Sudamericana, aunque podría pasar a Copa Libertadores dependiendo de los cupos que se liberen hasta la finalización de los torneos.

Por su parte, el Decano tucumano -ya sin Julio César Falcioni en la conducción técnica- arrancará último la próxima temporada en la tabla de promedios con 66 puntos, a dos de Banfield y tres de Central Córdoba de Santiago del Estero.

A pesar de la incomodísima situación futbolística, desde el noroeste argentino sueñan con repatriar a Ramiro Carrera para que cumpla su segundo ciclo en Atlético Tucumán. Y el propio jugador no vería mal cerrar su carrera allí, donde disputó 123 partidos, con 19 goles y 15 asistencias.