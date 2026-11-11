¿Habrá 2027 para Mauricio Pellegrino en Lanús?: el mensaje de Nicolás Russo

Mientras el nombre de Mauricio Pellegrino suena como opción en Racing, el presidente de Lanús , Nicolás Russo , se refirió a la continuidad del DT y remarcó que la intención de la dirigencia es extender el contrato del entrenador hasta diciembre de 2027.

De esta manea, Pellegrino tiene luz verde para dar inicio a un nuevo ciclo en el Granate y así lo confirmó la máxima autoridad de la entidad sureña. "Nuestra intención es que siga en Lanús", remarcó Russo en diálogo con Radio La Red, en donde aclaró que están "muy conformes" con la performance del exdefensor de Vélez.

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El entrenador tomó las riendas del primer equipo de Lanús en diciembre de 2024 y de a poco, a base de buenos resultados, le dio forma al plantel que se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2025 en una recordada final ante Atlético Mineiro en Paraguay. Este año, tras renovar su vínculo por doce meses, logró otro hito: gritar campeón de la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el mítico estadio Maracaná.

En lo que va del 2026, el equipo no pudo superar la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó eliminado en el repechaje de la Sudamericana, pero a pesar de eso cumplió metas importantes en el plano local: se clasificó nuevamente al certamen internacional y alcanzó los playoffs tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura.

Nicolás Russo y Mauricio Pellegrino, juntos en una de las grandes consagraciones de Lanús.

Estos resultados mantienen plenamente conforme a la dirigencia de Lanús, que ya inició conversaciones informales con el técnico, aunque aún no avanzaron en la cuestión económica. "Todavía no hablamos de dinero. Sí hablamos de lo que viene, de algunas decisiones", subrayó Russo.

Y en ese sentido, dejando en claro el proyecto a largo plazo del club, el presidente concluyó: "Cuando lo contratamos, le dijimos que lo queríamos por tres años. Lleva dos años y queremos uno más. Estamos muy conformes con él y su cuerpo técnico".

Lanús y una renovación complicada: ¿qué pasará con Marcelino Moreno?

Otro de los temas prioritarios en la agenda de Lanús pasa por la continuidad de Marcelino Moreno, uno de los grandes emblemas de la institución, a quien se le vence el contrato en diciembre y cuya situación actual genera incertidumbre.

Sobre este asunto también se refirió Russo, quien admitió sin rodeos que "no es una renovación fácil", aunque ratificó que el objetivo institucional es hacer el esfuerzo necesario para llegar a un acuerdo con el talentoso mediocampista.

"No es una renovación fácil, es un jugador de altísimo nivel, uno de los mejores del fútbol argentino. Dentro de nuestro presupuesto, que es acotado, estamos haciendo un esfuerzo para llegar a un acuerdo", remarcó el mandatario sobre el futuro del volante ofensivo.