Organizan una marcha por la jubilada atropellada mientras esperan la autopsia: "El chofer sigue libre como si nada"

La familia de Mirta Fernández , la jubilada atropellada por un colectivo de la línea 544 en el centro de Lomas de Zamora organizará una marcha para reclamar justicia y pedir que avance la investigación, que tiene como imputado al chofer.

En diálogo con La Unión , Silvana , hija de la víctima, contó que la movilización sería el próximo lunes y partiría desde la casa de Mirta y tendría como destino el lugar donde ocurrió el accidente o el domicilio del conductor, aunque el recorrido todavía no fue definido.

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“El chofer sigue libre como si nada”, es uno de los cuestionamientos que mantiene la familia, que reclama que la Justicia avance con las medidas necesarias para esclarecer cómo ocurrió el atropello y determinar las responsabilidades.

“Todo es muy tedioso, tarda un montón y no quiero que el caso se olvide”, expresó a este medio al explicar los motivos de la convocatoria.

El tragico hecho ocurrió el 21 de octubre pasado en el centro de Lomas.

La preocupación por la nieta de Mirta

Además del reclamo judicial, la familia manifestó preocupación por las consecuencias que sufrió Mariana, la nieta de 23 años que también fue atropellada junto a Mirta el 21 de octubre.

“Mi hija se quedó mal psicológicamente y visualmente, y se tiene que hacer un montón de estudios y en el hospital no te atienden”, señalaron a este medio. La joven continúa atravesando las secuelas del impacto y necesita realizarse nuevos controles médicos.

Mirta Fernández, de 73 años, fue embestida por una unidad de la línea 544 en la esquina de Sáenz y Manuel Castro, frente a Plaza Grigera. Permaneció internada durante casi una semana en estado crítico y murió el 27 de octubre.

La investigación está a cargo de la UFI 10 de Lomas de Zamora. El conductor fue imputado, pero a pesar de la acusación, continúa en libertad.